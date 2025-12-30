تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مصر تحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

Lebanon 24
30-12-2025 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1461716-639026994148388876.jpg
Doc-P-1461716-639026994148388876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

نبّه مساعد وزير الخارجية والهجرة للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير حداد الجوهري، من الهجرة غير الشرعية التي تتم عبر الأراضي الليبية.

وأكد أن الدولة المصرية تضع ملف الهجرة غير الشرعية، وتحديداً عبر الأراضي الليبية، في مقدمة أولويات عمل الوزارة في خلال المرحلة الراهنة، مشدداً على اهتمام الدولة بملف المتغيبين داخل ليبيا والعمل على حله بكافة السبل المتاحة.

وفي سياق متصل، حذر السفير الجوهري من تنامي ظاهرة هجرة الأطفال القُصّر إلى أوروبا، واصفاً إياها بأنها أخطر أنماط الهجرة غير الشرعية، حيث يتم استغلال القوانين الأوروبية التي تمنح هذه الفئة حماية خاصة.

وكشف عن إحصائية صادمة تشير إلى أن نحو 80% من قرارات هجرة هؤلاء الأطفال تقف وراءها الأسر نفسها، مما يضع عبئاً كبيراً على عاتق التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الرحلات.

كما استعرض مساعد وزير الخارجية حجم التحديات في الملف الليبي، موضحاً أن أعداد المصريين المتواجدين هناك تتراوح ما بين مليون إلى مليون ونصف المليون مواطن.

وأرجع تفاقم أزمة المتغيبين إلى حالة عدم الاستقرار التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، مشيراً في الوقت ذاته إلى رصد حالات لمواطنين تعرضوا للترحيل من الأراضي الليبية لأكثر من مرة، وهو ما يعكس استمرار محاولات الهجرة رغم المخاطر المحيطة بها.

وكشف عن ترحيل أكثر من 1800 مواطن مصري من ليبيا منذ بداية عام 2025، واستعادة أكثر من 400 جثمان من مختلف المناطق، بينها بنغازي وطرابلس والمناطق الحدودية، إلى جانب الإفراج عن 1157 مواطنًا، وعودة 143 آخرين إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. 


Advertisement
مواضيع ذات صلة
مأساة الهجرة غير الشرعية.. 14 مصرياً لقوا حتفهم و13 آخرون مفقودون
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأشغال: فرقنا في جهوزية تامة وتحذير للمواطنين من مخاطر الطرق الجبلية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نؤكد على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ومؤسساتها الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مساعد وزير الخارجية

وزير الخارجية

مساعد وزير

الأوروبي

القاهرة

الليبية

المصرية

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-30
Lebanon24
09:42 | 2025-12-30
Lebanon24
09:26 | 2025-12-30
Lebanon24
09:17 | 2025-12-30
Lebanon24
09:00 | 2025-12-30
Lebanon24
08:57 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24