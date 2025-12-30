انقلبت الحافلة التي كانت تُقلّهم... وفاة 4 طلاب في سوريا

تُوفِيَ 4 طلاب جامعيين وأصيب آخرون، جراء انقلاب حافلتهم على الرابط بين وحمص.



وأفاد الدفاع المدني السوري في بيان، أنّ فرق الإنقاذ نقلت الجثامين والمصابين إلى مستشفى مدينة النبك القريبة من موقع الحادث، بمساعدة السكان المحليين. (ارم نيوز)

Advertisement