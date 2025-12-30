تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدتين جديدتين
Lebanon 24
30-12-2025
|
08:06
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها سيطرت بلدة "لوكيانوفسكويه" في مقاطعة زابوريجيا، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة خاركيف، مشيرة أيضا إلى أن قواتها تقدمت على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات الغرب عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف".
وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات دنيبر بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيا".
كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، على مواقع وخطوط حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات
الأوكرانية
، ولواءين من
مشاة البحرية
، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في مقاطعة دونيتسك.
وأفادت
وزارة الدفاع
الروسية في بيانها بأن القوات
الجوية الروسية
، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، نفذت هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة. (سكاي نيوز عربية)
