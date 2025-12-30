أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها سيطرت بلدة "لوكيانوفسكويه" في مقاطعة زابوريجيا، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة خاركيف، مشيرة أيضا إلى أن قواتها تقدمت على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.



وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات الغرب عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف".



وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات دنيبر بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيا".

كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، على مواقع وخطوط حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات ، ولواءين من ، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في مقاطعة دونيتسك.



وأفادت الروسية في بيانها بأن القوات ، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، نفذت هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة. (سكاي نيوز عربية)