تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدتين جديدتين

Lebanon 24
30-12-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1461750-639027041275465574.png
Doc-P-1461750-639027041275465574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها سيطرت بلدة "لوكيانوفسكويه" في مقاطعة زابوريجيا، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة خاركيف، مشيرة أيضا إلى أن قواتها تقدمت على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات الغرب عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف".

وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات دنيبر بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيا".
 
كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، على مواقع وخطوط حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها بأن القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، نفذت هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة. (سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على بلدتين في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركيف
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على نوفوبلاتونيفكا شرقي أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على قرية فوفتشي في منطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية سيطرت على بلدة جديدة في خاركوف
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

الجوية الروسية

القوات الجوية

مشاة البحرية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

سكاي نيوز

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-30
Lebanon24
09:42 | 2025-12-30
Lebanon24
09:26 | 2025-12-30
Lebanon24
09:17 | 2025-12-30
Lebanon24
09:00 | 2025-12-30
Lebanon24
08:57 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24