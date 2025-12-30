بعد توجيه تهم خطيرة للأمير ماريوس... هذا أوّل تعليق من العائلة المالكة في النرويج

بعد إتّهام إبن ، باغتصاب 4 نساء وأعمال عنف منزليّ ضدّ شريكة سابقة، قالت الأميرة لصحيفة "التايمز"، إنّ "الادعاءات كانت مرهقة للغاية، إنّ الانتقادات حول تعامل العائلة مع الأمر كوالدين كانت الأصعب".

وأضافت: "أجد صعوبة في مواجهة النقد وكأننا لم نأخذ الموقف على محمل الجدّ، بينما طلبنا مساعدة مهنية لابننا".



وقالت: "كونك والداً هو أكثر شيء عرضة للخطر يمكن أن تقوم به. وأعتقد أن جميع الآباء سيدركون أن هناك قدراً هائلاً من لوم الذات في هذه الظروف".



وأوضحت أنّ العائلة ترى أن القضية يجب أن تُعالج في النظام القانوني، وتابعت: "لا نرغب في التعليق على تفاصيل القضية أو الأمور الخاصة حتى يبت فيها ".



أما الملك هارالد، فقال إنّ "الاستعداد لمحاكمة ماريوس مستحيل"، ورأى أنّ "الأمر الآن بيدّ المحكمة، وسنرى ما سيحدث".



كما قالت : "ليست قضية ننتظرها بفارغ الصبر". (ارم نيوز)