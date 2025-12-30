تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد الهجوم الأوكراني على مقر بوتين.. هل سيصبح منزل زيلينسكي هدفا؟

Lebanon 24
30-12-2025 | 08:29
Doc-P-1461762-639027055598137969.jpg
Doc-P-1461762-639027055598137969.jpg photos 0
رجح نائب بارز في مجلس الدوما الروسي ألا تكون شقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بين أهداف الضربة التي يعدها الجيش الروسي ردا على الهجوم الأوكراني على مقر إقامة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولة كييف المتهورة لاستهداف مقر إقامة بوتين في نوفغورود بـ91 مسيرة،  لن تمر دون رد، وأنه قد تم تحديد أهداف الضربات الانتقامية للقوات الروسية وتوقيتها.

وقال نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندريه كارتابولوف إنه "رغم كل صراخ زيلينسكي، من غير المرجح أن يكون مقر إقامته بين المواقع المقرر استهدافها، وأضاف: "هناك أهداف أخرى أكثر حساسية من شقة زيلينسكي ذات المراحيض الذهبية. سنستولي عليها لاحقا وسنعيد صهرها، لكن الآن سنضرب المواقع الأكثر إيلاما". (روسيا اليوم) 

