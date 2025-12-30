رجح نائب بارز في مجلس الدوما الروسي ألا تكون شقة الرئيس الأوكراني زيلينسكي بين أهداف الضربة التي يعدها الجيش الروسي ردا على الهجوم الأوكراني على مقر إقامة للرئيس الروسي .

وفي وقت سابق أكد أن محاولة المتهورة لاستهداف مقر إقامة في نوفغورود بـ91 مسيرة، لن تمر دون رد، وأنه قد تم تحديد أهداف الضربات الانتقامية للقوات الروسية وتوقيتها.



وقال لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندريه كارتابولوف إنه "رغم كل صراخ زيلينسكي، من غير المرجح أن يكون مقر إقامته بين المواقع المقرر استهدافها، وأضاف: "هناك أهداف أخرى أكثر حساسية من شقة زيلينسكي ذات المراحيض الذهبية. سنستولي عليها لاحقا وسنعيد صهرها، لكن الآن سنضرب المواقع الأكثر إيلاما". (روسيا اليوم)