إنقطاعات واسعة في شبكات الهاتف والإنترنت... ما الذي يجري في إسرائيل؟

أفادت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ مئات آلاف المستوطنين من دون انترنت، بعد انقطاعات واسعة في شبكات الهاتف المحمول والإنترنت.

وأشارت تقارير إسرائيليّة أيضاً إلى أعطال في أنظمة بطاقات الإئتمان.

وفي هذا السياق، قالت القناة الـ14 الإسرائيليّة: "يُشتبه في أنّ انقطاع الاتصالات الواسع في كافة أنحاء ، ناجم عن هجوم سيبراني، ويجري التحقيق في الأمر".