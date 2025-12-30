بالصور: إسرائيل تُحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود المصرية

أفشل الجيش محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع مصر، وفق ما أفادت منصة "سرغيم" .

ووقعت الحادثة خلال الليل بين الإثنين والثلاثاء، عندما اعترضت قوات حرس الحدود التابعة للواء "حِطبت فارن" طائرة مسيّرة محملة بنحو 20 بندقية من نوع M-16 ووسائل قتالية إضافية، بعد أن رصدها نظام المراقبة الجوية.



وأكد الجيش أن الطائرة المسيّرة كانت تتحرك من الغرب باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمت مراقبتها بواسطة أنظمة الكشف والمراقبة المتطورة، قبل أن تتدخل القوات لإسقاطها. وأوضح أن عملية الاعتراض تُعدّ ناجحة على صعيدين: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة ومنع وصولها إلى جهات عدائية.



وأشارت "سرغيم" إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود متواصلة يقودها "لواء 80" بالتعاون مع سلاح الجو، حيث شاركت مروحيات قتالية لأول مرة بشكل مباشر في إسقاط طائرتين مسيرتين في نشاط سابق. وأفادت البيانات بأن الجيش أحبط أكثر من 20 محاولة تهريب من الحدود الغربية خلال الأسبوعين الماضيين، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة وعمليات ميدانية مباشرة.



وأوضحت المنصة أن قيادة تعمل على تطوير الاستجابة العملياتية، من خلال توسيع نطاق مشاركة مروحيات القتال واستخدام وسائل إضافية، سواء كانت ظاهرة أو خفية، لتعزيز السيطرة على الميدان والحد من محاولات التهريب، إضافة إلى جهود برّية واسعة نفذتها قوات "حِطبت فارن" على طول الحدود الغربية لضمان أمن المنطقة.