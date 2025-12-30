حالة من الذعر... فيديو يُوثّق لحظة سقوط طائرة في البحر

أعلنت السلطات البرازيليّة، عن وفاة طيار، إثر تحطم طائرة خفيفة في مياه البحر قبالة الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أثناء تنفيذها مهمة جرّ لافتة إعلانية، في أول مهمة عمل له.

وأفادت فرق الطوارئ أن الطائرة سقطت في البحر قرب الشاطئ، في وقت كان يشهد توافدا كثيفا للمصطافين، ما تسبب بحالة من الذعر بين الموجودين.

وأشارت إلى نقل جثة الطيار إلى لاستكمال إجراءات التعرف عليها رسميا. (ارم نيوز)