أعلنت ، عن إلقاء القبض على أديب 220 التابع للأمن العسكريّ المعروف بـ"سعسع"، أحد فروع الأمن خلال فترة حكم النظام السابق في محافظة طرطوس.



وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العقيد عبدالعال محمد عبدالعال، إنّ "نتائج التحقيقات الأولية أفادت أن سليمان اضطلع بأدوار مباشرة في إدارة وتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية، تضمّنت تسهيل دخول مجموعات مسلّحة أجنبية إلى الأراضي السورية، من بينها عناصر تابعة لفصائل أجنبية و" "، وإعادة توزيعها في مناطق الجنوب السوري، ولا سيما ".

وأضاف أنّ "التحقيقات أشارت إلى تورّطه في شبكات تهريب منظّمة، بالتنسيق مع "حزب الله"، فضلًا عن إشرافه على عمليات تجنيد واسعة ضمن فصائل مسلّحة رديفة لقوات نظام ، وارتباطه بعلاقات مباشرة مع جهات خارجية". (العربية)



