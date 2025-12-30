وزارة الدفاع الإماراتية: نُعلن إنهاء ما تبقى من وجودنا العسكريّ في اليمن

أكدت الإماراتيّة، أنّ " شاركت ضمن منذ 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن، وقدّم أبناء تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".



وأشارت وزارة الدفاع إلى أنّ "القوات المسلحة أنهت وجودها العسكري في اليمن في 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من وجود على فرق مختصة ضمن جهود وبالتنسيق مع المعنيين".



وأضافت: "نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".



وتابعت أنّ "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة". (الامارات 24)

