عربي-دولي
وزارة الدفاع الإماراتية: نُعلن إنهاء ما تبقى من وجودنا العسكريّ في اليمن
Lebanon 24
30-12-2025
|
09:26
photos
أكدت
وزارة الدفاع
الإماراتيّة، أنّ "
دولة الإمارات
شاركت ضمن
التحالف العربي
منذ 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن، وقدّم أبناء
الإمارات
تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنّ "القوات المسلحة
الإماراتية
أنهت وجودها العسكري في اليمن في 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من وجود على فرق مختصة ضمن جهود
مكافحة الإرهاب
وبالتنسيق مع
الشركاء الدوليين
المعنيين".
وأضافت: "نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".
وتابعت أنّ "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة". (الامارات 24)
