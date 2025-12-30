في مصر... إكتشاف مقبرة من عصر البطالمة

أعلنت بعثة مشتركة في مصر، عن العثور على أجزاء من مقبرة رومانية بأنماط دفن متنوعة، وعدد من الورش الصناعية التي يعود تاريخها إلى أوائل عصر البطالمة.



وأشار خالد للمجلس الأعلى المصري للآثار إلى أن "أهمية هذا الكشف الأثري تكمن في تعميق فهم الحياة والنشاط في غرب دلتا النيل والمناطق المحيطة بالإسكندرية قبل نحو ألفي عام".



ولفت إلى أن "الاكتشافات تمثل إضافة علمية لدراسة أنماط الاستيطان والممارسات الجنائزية والأنشطة الصناعية بالمنطقة، كما تقدم رؤى جديدة حول شبكات التواصل الإقليمي منذ العصر المتأخر وحتى العصرين الروماني والإسلامي المبكر".

وأشار محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار ، إلى أن "الورش الصناعية المكتشفة تتكون من مبنى كبير مقسّم إلى 6 غرف على الأقل، خُصصت اثنتان منها لمعالجة الأسماك، حيث عثرت البعثة على نحو 9700 عظمة سمك، ما يشير إلى نشاط واسع لصناعة السمك المملح".



وأضاف أن "الغرف الأخرى كانت على الأرجح مخصصة لإنتاج الأدوات المعدنية والصخرية، إذ تم العثور على تماثيل جيرية غير مكتملة وقطع أخرى في مراحل تصنيع مختلفة، كما أسفر جرار أمفورا مستوردة وقطع من الفخار اليوناني، ما يؤرخ نشاط هذه الورش إلى القرن الخامس قبل الميلاد". (ارم نيوز)