عربي-دولي

خلال إحتفالات رأس السنة.. تعزيزات أمنية في سيدني

Lebanon 24
30-12-2025 | 10:01
بعد أقل من 3 أسابيع على الهجوم على شاطئ بوندي الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، أعلنت السلطات الأسترالية عن تعزيز وجود رجال الشرطة في سيدني خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إنّ أكثر من 2500 من رجال الشرطة سيقومون بدوريات مرئية بشكل بالغ الوضوح في سيدني غدا الأربعاء.

وأوضح رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز، أنّ غدا الأربعاء سيشهد أكبر انتشار لرجال الشرطة على الإطلاق خلال احتفالات ليلة رأس السنة".

وقال مينز إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لمساعدة سكان الولاية على الشعور بالأمان، وأضاف أنّ "هذه رسالة واضحة ومقصودة من جانب الشرطة مفادها أن السلامة هي الأولوية الأولى". (ارم نيوز)
