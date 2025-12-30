خلال إحتفالات رأس السنة.. تعزيزات أمنية في سيدني

بعد أقل من 3 أسابيع على الهجوم على شاطئ بوندي الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، أعلنت السلطات عن تعزيز وجود رجال الشرطة في سيدني خلال احتفالات ليلة رأس السنة.



وقالت شرطة في بيان إنّ أكثر من 2500 من رجال الشرطة سيقومون بدوريات مرئية بشكل بالغ الوضوح في سيدني غدا الأربعاء.



وأوضح رئيس وزراء ، أنّ غدا الأربعاء سيشهد أكبر انتشار لرجال الشرطة على الإطلاق خلال احتفالات ليلة رأس السنة".



وقال إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لمساعدة سكان الولاية على الشعور بالأمان، وأضاف أنّ "هذه رسالة واضحة ومقصودة من جانب الشرطة مفادها أن السلامة هي الأولوية الأولى". (ارم نيوز)



