Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

مداهمات أمنية شاملة تستهدف أنصار داعش في 21 محافظة تركية

Lebanon 24
30-12-2025 | 10:18
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن توقيف 357 شخصًا في 21 مقاطعة خلال عملية واسعة نفّذتها الشرطة التركية ضد تنظيم داعش، مؤكّدًا أن البلاد لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بها عبر الإرهاب.

وجاءت هذه الحملة بعد مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار شمال غربي تركيا، حيث شنت الشرطة حصارًا دام ثماني ساعات على منزل في بلدة يالوفا، ضمن سلسلة مداهمات استهدفت أكثر من 100 موقع على امتداد البلاد.

وخلال المداهمات، أصيب ثمانية من عناصر الشرطة وعنصر أمني آخر، بينما تمكنت السلطات من اعتقال 110 من أصل 115 مشتبهًا به في إسطنبول وإقليمين آخرين، وصادرت ملفات ووثائق رقمية متعددة.
 
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تركيا المستمرة لملاحقة أنصار داعش ومنع أي هجمات محتملة خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة.
مصدر في الداخلية السورية: حملة أمنية لأيام في عدة محافظات للقضاء على خلايا داعش
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 20:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: مسلحون يستهدفون نقاطا لقوى الأمن في غرب محافظة السويداء
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 20:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مباحثات أميركية ـ تركية ـ سورية تناولت انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 20:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة أميركية تستهدف عناصر لتنظيم القاعدة في محافظة مأرب اليمنية (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 20:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24

تبادل لإطلاق النار

وزير الداخلية

السنة الجديدة

علي يرلي كايا

نظيم داعش

شمال غرب

التركية

التركي

