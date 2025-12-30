مداهمات أمنية شاملة تستهدف أنصار داعش في 21 محافظة تركية

أعلن ، عن توقيف 357 شخصًا في 21 مقاطعة خلال عملية واسعة نفّذتها الشرطة ضد تنظيم داعش، مؤكّدًا أن البلاد لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بها عبر الإرهاب.



وجاءت هذه الحملة بعد مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وستة مسلحين في شمال غربي ، حيث شنت الشرطة حصارًا دام ثماني ساعات على منزل في بلدة يالوفا، ضمن سلسلة مداهمات استهدفت أكثر من 100 موقع على امتداد البلاد.



وخلال المداهمات، أصيب ثمانية من عناصر الشرطة وعنصر أمني آخر، بينما تمكنت السلطات من اعتقال 110 من أصل 115 مشتبهًا به في إسطنبول وإقليمين آخرين، وصادرت ملفات ووثائق رقمية متعددة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تركيا المستمرة لملاحقة داعش ومنع أي هجمات محتملة خلال فترة الأعياد ورأس .