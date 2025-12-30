تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مشروع "مستشفى عبر الحدود".. مبادرة طبية إسرائيلية في جنوب سوريا

Lebanon 24
30-12-2025 | 10:43
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل تعمل على الترويج لبناء مستشفى قرب الحدود مع الجولان المحتل، مخصص لخدمة الدروز وسكّان السويداء وجنوب سوريا، في خطوة تُقرأ كرسالة سياسية موجّهة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب مصادر مطّلعة، يتوقّع أن يضمّ المستشفى نحو 250 سريرًا بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار، على أن يقدّم خدمات رعاية طبية متخصصة. كما تدرس إسرائيل إنشاء مركز طبي ثانٍ في منطقة خضر جنوب سوريا لخدمة السكّان المحليين، في وقت تدير فيه عيادة تابعة للفيلق الطبي في الجيش الإسرائيلي لتقديم إسعافات لسكان المنطقة.
 
وأوضحت الصحيفة أن إحدى وكالات الإغاثة الأوروبية تواصلت مع إسرائيل لبحث إنشاء عيادة متقدمة تضم غرف عمليات ووحدات تصوير طبي لتخدم مناطق الجولان والقنيطرة ودرعا، على أن يتولّى الطاقم الطبي الأوروبي إدارة هذه المنشأة بالتنسيق مع العيادات الإسرائيلية.

وتشير معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يدعم هذه المبادرات باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار ومنع الاحتكاكات العرقية في المنطقة. كما يقود المشروع عضو الكنيست عفيف عابد بالتعاون مع الشيخ موفق طريف، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويُتوقع تجهيز المستشفى بخدمات جراحية وتقنيات طبية متقدمة، إضافة إلى الرعاية النفسية، مع الإشارة إلى أن الحالات الطبية الخطِرة ما تزال تُنقل إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج.

وتشير المعلومات إلى أن المشروع يُدار ميدانياً من قبل منظمة شبكة المعونة العالمية، التي يقال إنها تعمل بالتنسيق مع مسؤولين إسرائيليين، كما جرى نقل نحو 15 سيارة إسعاف إلى القرى الدرزية في الجنوب السوري.

كما لفتت التقارير إلى وجود تباين في مواقف السكان بين من يفضّل العودة إلى كنف الدولة السورية، ومن يرى في التعاون مع إسرائيل خياراً عملياً لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الحكم المحلي. (روسيا اليوم)
روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبي

إسرائيل

السورية

أوروبي

التركي

