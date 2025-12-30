تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مشروع "مستشفى عبر الحدود".. مبادرة طبية إسرائيلية في جنوب سوريا
Lebanon 24
30-12-2025
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن
إسرائيل
تعمل على الترويج لبناء مستشفى قرب الحدود مع الجولان المحتل، مخصص لخدمة الدروز وسكّان السويداء وجنوب
سوريا
، في خطوة تُقرأ كرسالة سياسية موجّهة إلى الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد
الشرع
.
وبحسب مصادر مطّلعة، يتوقّع أن يضمّ المستشفى نحو 250 سريرًا بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار، على أن يقدّم خدمات رعاية طبية متخصصة. كما تدرس إسرائيل إنشاء مركز طبي ثانٍ في منطقة خضر جنوب سوريا لخدمة السكّان المحليين، في وقت تدير فيه عيادة تابعة للفيلق الطبي في الجيش
الإسرائيلي
لتقديم إسعافات لسكان المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن إحدى وكالات الإغاثة الأوروبية تواصلت مع إسرائيل لبحث إنشاء عيادة متقدمة تضم غرف عمليات ووحدات تصوير طبي لتخدم مناطق الجولان والقنيطرة ودرعا، على أن يتولّى الطاقم الطبي
الأوروبي
إدارة هذه المنشأة بالتنسيق مع العيادات
الإسرائيلية
.
وتشير معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يدعم هذه المبادرات باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار ومنع الاحتكاكات العرقية في المنطقة. كما يقود المشروع عضو الكنيست عفيف عابد بالتعاون مع الشيخ موفق طريف، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويُتوقع تجهيز المستشفى بخدمات جراحية وتقنيات طبية متقدمة، إضافة إلى الرعاية النفسية، مع الإشارة إلى أن الحالات الطبية الخطِرة ما تزال تُنقل إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج.
وتشير المعلومات إلى أن المشروع يُدار ميدانياً من قبل منظمة شبكة المعونة العالمية، التي يقال إنها تعمل بالتنسيق مع مسؤولين إسرائيليين، كما جرى نقل نحو 15 سيارة إسعاف إلى القرى الدرزية في الجنوب السوري.
كما لفتت التقارير إلى وجود تباين في مواقف السكان بين من يفضّل العودة إلى كنف الدولة
السورية
، ومن يرى في التعاون مع إسرائيل خياراً عملياً لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الحكم المحلي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شمعون طرح "مشروع الحل الإيجابي": مبادرة لإنصاف المودعين
Lebanon 24
شمعون طرح "مشروع الحل الإيجابي": مبادرة لإنصاف المودعين
31/12/2025 03:11:09
31/12/2025 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش يزور مستشفى الجامعة الأميركية مُطلعاً على إجراء فحوص طبية لعناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
خريش يزور مستشفى الجامعة الأميركية مُطلعاً على إجراء فحوص طبية لعناصر الدفاع المدني
31/12/2025 03:11:09
31/12/2025 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى من مشروع "نساء الشمس": لتمكين المرأة واستدامة المبادرات الاجتماعية
Lebanon 24
اللبنانية الأولى من مشروع "نساء الشمس": لتمكين المرأة واستدامة المبادرات الاجتماعية
31/12/2025 03:11:09
31/12/2025 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة عسكرية–مدنية: تجهيز المستشفيات والسيارات الإسعافية في الجنوب والنبطية
Lebanon 24
مبادرة عسكرية–مدنية: تجهيز المستشفيات والسيارات الإسعافية في الجنوب والنبطية
31/12/2025 03:11:09
31/12/2025 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الأوروبي
إسرائيل
السورية
أوروبي
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
Lebanon 24
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
16:43 | 2025-12-30
30/12/2025 04:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
Lebanon 24
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
16:37 | 2025-12-30
30/12/2025 04:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظة استهداف شحنات أسلحة في ميناء المكلا
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظة استهداف شحنات أسلحة في ميناء المكلا
16:19 | 2025-12-30
30/12/2025 04:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ونتنياهو يتفقان على موعد محدد لنزع سلاح حماس
Lebanon 24
ترامب ونتنياهو يتفقان على موعد محدد لنزع سلاح حماس
16:13 | 2025-12-30
30/12/2025 04:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطراب جداول رحلات القطارات الأوروبية خلال ذروة عطلة نهاية العام
Lebanon 24
اضطراب جداول رحلات القطارات الأوروبية خلال ذروة عطلة نهاية العام
16:13 | 2025-12-30
30/12/2025 04:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:43 | 2025-12-30
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
16:37 | 2025-12-30
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
16:19 | 2025-12-30
بالفيديو.. لحظة استهداف شحنات أسلحة في ميناء المكلا
16:13 | 2025-12-30
ترامب ونتنياهو يتفقان على موعد محدد لنزع سلاح حماس
16:13 | 2025-12-30
اضطراب جداول رحلات القطارات الأوروبية خلال ذروة عطلة نهاية العام
16:00 | 2025-12-30
2026.. عام التحديات المصيرية لنتنياهو سياسيًا وأمنيًا
فيديو
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
31/12/2025 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24