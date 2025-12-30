تظاهرات حاشدة في الصومال رفضًا لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

خرج آلاف المواطنين في الصومال إلى الشوارع، يوم الثلاثاء، تنديدًا بالاعتراف الرسمي الذي أعلنت منحه لإقليم أرض الصومال الانفصالي نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة تُعد سابقة هي الأولى من نوعها تجاه هذه الجمهورية المُعلنة من جانب واحد، والتي انفصلت عن الدولة الصومالية منذ عام 1991.





وفي اليوم نفسه، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة إلى ، الحليف القريب لبلاده، بعدما كان ندّد بما وصفه "أكبر انتهاك لسيادة الصومال" و"تهديدا لأمن واستقرار العالم والمنطقة".





وتجمّع عدة آلاف من المتظاهرين في ملعب بالعاصمة مقديشو، رافعين الأعلام الصومالية والفلسطينية، للتنديد بالقرار .





وشهدت مدن أخرى تظاهرات مماثلة بينها لاسعانود في الشرقي، وغوريسيل في الوسط، وبايدوا في الجنوب .





وكان نتانياهو أعلن يوم الجمعة الماضي الاعتراف الرسمي بأرض الصومال كدولة مستقلة. (العربية)

Advertisement