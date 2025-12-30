إطلاق نار في محيط قصر الشعب بدمشق

بدوره، نفى مستشار الرئيس السوري عبر حسابه على منصة "إكس" الشائعات، كاتبًا:"ما تتمناه قوى الشر محض كذب وافتراء…. أنا بخير والحمد لله… درب اخترناه منذ خُلقنا… ويا مرحباً بلقاء ربنا".



أفاد بسماع دوي إطلاق نار كثيف في محيط قصر الشعب ومنطقة 86 في العاصمة ، ما أثار حالة من التوتر، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول الأسباب.وتحدثت مصادر غير رسمية عن احتمال تعرّض شخصية نافذة ومقرّبة من الرئيس السوري لمحاولة اغتيال.