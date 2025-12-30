تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إطلاق نار في محيط قصر الشعب بدمشق

Lebanon 24
30-12-2025 | 11:29
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي إطلاق نار كثيف في محيط قصر الشعب ومنطقة المزة 86 في العاصمة دمشق، ما أثار حالة من التوتر، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول الأسباب.
 

وتحدثت مصادر غير رسمية عن احتمال تعرّض شخصية نافذة ومقرّبة من الرئيس السوري أحمد الشرع لمحاولة اغتيال.

بدوره، نفى مستشار الرئيس السوري أحمد زيدان عبر حسابه على منصة "إكس" الشائعات، كاتبًا:"ما تتمناه قوى الشر محض كذب وافتراء…. أنا بخير والحمد لله… درب اخترناه منذ خُلقنا… ويا مرحباً بلقاء ربنا".

 
العثور على 4 منصات بدائية في موقع إطلاق الصواريخ على محيط مطار المزة العسكري بدمشق
سانا: صوت التفجير الذي سمع في محيط منطقة المزة بدمشق ناجم عن تدريبات عسكرية
الإخبارية السورية: قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة بدمشق
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وقف إطلاق نار مؤقت في محيط محطة زابوروجيا لإصلاح خطوط كهرباء
المرصد السوري لحقوق الإنسان

المرصد السوري

أحمد الشرع

أحمد زيدان

أحمد زيد

زيدان

الشرع

المزة

