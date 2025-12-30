رئيس وزراء بولندا يتحدث عن أمل قريب في حل السلام في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البولندي توسك الثلاثاء، إن هناك ما يدعو للأمل في أن يحل السلام في قريبا جدا، وفق وكالة " ".وأضاف توسك في اجتماع حكومي "السلام يلوح في الأفق، لا شك أن هناك أشياء حدثت تعطي أسبابا للأمل في أن تنتهي هذه الحرب وبسرعة كبيرة، لكنه لا يزال أملا بعيدا عن أن يكون مؤكدا بنسبة 100%".قالت رئيسة أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، إنه تم إحراز تقدم ملموس خلال المناقشات بشأن الحرب، وشددت على ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.جاء ذلك، عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني والرئيس الأمريكي وزعماء أوروبيين.وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي إكس قائلة " مستعدة لمواصلة العمل مع أوكرانيا وشركائنا الأمريكيين لتعزيز هذا التقدم. ويُعد تقديم ضمانات أمنية قوية منذ البداية أمرا بالغ الأهمية في هذا المسعى". (ارم نيوز)