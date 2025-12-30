تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء بولندا يتحدث عن أمل قريب في حل السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
30-12-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1461841-639027175267776125.jfif
Doc-P-1461841-639027175267776125.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء، إن هناك ما يدعو للأمل في أن يحل السلام في  أوكرانيا قريبا جدا، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف توسك في اجتماع حكومي "السلام يلوح في الأفق، لا شك أن هناك أشياء حدثت تعطي أسبابا للأمل في أن تنتهي هذه الحرب وبسرعة كبيرة، لكنه لا يزال أملا بعيدا عن أن يكون مؤكدا بنسبة 100%".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، إنه تم إحراز تقدم ملموس خلال المناقشات بشأن الحرب، وشددت على ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.

جاء ذلك، عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء أوروبيين. 

وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي إكس قائلة "أوروبا مستعدة لمواصلة العمل مع أوكرانيا وشركائنا الأمريكيين لتعزيز هذا التقدم. ويُعد تقديم ضمانات أمنية قوية منذ البداية أمرا بالغ الأهمية في هذا المسعى".  (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء بولندا: السلام في أوكرانيا يلوح في الأفق
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا السابق: هذا هو "السلاح الوحيد" الذي يُمكننا تقديمه إلى أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: سنناقش قريبا مع أميركا مقترحات السلام
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: آمل أن تساهم روسيا بشكل فعال في عملية التفاوض مع أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوضية الأوروبية

فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

زيلينسكي

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2025-12-30
Lebanon24
16:37 | 2025-12-30
Lebanon24
16:19 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:00 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24