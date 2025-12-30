سلطنة عمان تدعو إلى احتواء التصعيد في اليمن

أكدت أهمية احترام سيادة اليمن وأمنه واستقراره وإرادة أبنائه، داعية إلى تغليب صوت ومعالجة كافة عبر الحوار.

وأعربت عن تأييدها للمواقف الداعية لاحتواء التصعيد في اليمن وإنهاء مسببات الأزمة من جذورها.