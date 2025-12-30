تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ليبيا وبريطانيا تتفقان على تحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان

Lebanon 24
30-12-2025 | 12:30
A-
A+

Doc-P-1461854-639027197732095916.jpg
Doc-P-1461854-639027197732095916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية موافقة المملكة المتحدة على التعاون الفني والقانوني مع الجانبين الليبي والتركي لتحليل محتوى الصندوق الأسود الخاص بطائرة وفد رئاسة الأركان.

وأكدت الوزارة أن وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي ونظيره التركي شددا، خلال مباحثاتهما، على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لملف الطائرة إلى حين استكمال التحقيقات، مع التأكيد على إعلان النتائج بشكل واضح وشفاف فور الانتهاء منها.

يأتي هذا بعدما أعلنت السلطات الألمانية، يوم الجمعة الماضي، اعتذارها عن إجراء تحليل الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة التي سقطت في تركيا وكانت تقلّ وفدا عسكريا ليبيا رفيعا.

وأفادت السلطات الألمانية بأنها لا تمتلك الإمكانيات الفنية لديها للتعامل مع هذا النوع من الطائرات، وفق ما نقلته وزارة الداخلية الليبية عن إدارة التحقيقات التركية.

وأوضحت الداخلية أنه تم الاتفاق بين اللجنتين الليبيتين والنائب العام الليبي والمدعي العام التركي، على اختيار بريطانيا كوجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتحليل معلومات الصندوق الأسود.

وأكدت الوزارة أن الوفدين الليبيين المكونين من لجنة الداخلية ولجنة المواصلات، اطلعوا على عرض مفصل لمجريات الحادث منذ وصول الطائرة إلى تركيا وحتى اختفائها عن الرادار، مع استعراض جميع الخطوات التي اتُخذت منذ اللحظات الأولى للواقعة لضمان متابعة التحقيقات بشكل شفاف ودقيق. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا: سنحلل الصندوق الأسود لطائرة الحداد في دولة محايدة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الطائرة الليبية المنكوبة.. تركيا تبدأ تحليل الصندوقين الأسودين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: وصلنا للصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب" عن وزير تركي: الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة سيُفحص في دولة محايدة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

روسيا اليوم

الألمانية

المملكة

التركي

روسيا

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2025-12-30
Lebanon24
16:37 | 2025-12-30
Lebanon24
16:19 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:00 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24