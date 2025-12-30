ليبيا وبريطانيا تتفقان على تحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان

أعلنت بحكومة الوحدة الوطنية موافقة المتحدة على التعاون الفني والقانوني مع الجانبين الليبي والتركي لتحليل محتوى الصندوق الأسود الخاص بطائرة وفد رئاسة الأركان.



وأكدت الوزارة أن وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي ونظيره شددا، خلال مباحثاتهما، على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لملف الطائرة إلى حين استكمال التحقيقات، مع التأكيد على إعلان النتائج بشكل واضح وشفاف فور الانتهاء منها.



يأتي هذا بعدما أعلنت السلطات ، يوم الجمعة الماضي، اعتذارها عن إجراء تحليل الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة التي سقطت في وكانت تقلّ وفدا عسكريا ليبيا رفيعا.



وأفادت السلطات الألمانية بأنها لا تمتلك الإمكانيات الفنية لديها للتعامل مع هذا النوع من الطائرات، وفق ما نقلته الليبية عن إدارة التحقيقات التركية.



وأوضحت الداخلية أنه تم الاتفاق بين اللجنتين الليبيتين والنائب العام الليبي والمدعي العام التركي، على اختيار بريطانيا كوجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتحليل معلومات الصندوق الأسود.



وأكدت الوزارة أن الوفدين الليبيين المكونين من لجنة الداخلية ولجنة المواصلات، اطلعوا على عرض مفصل لمجريات الحادث منذ وصول الطائرة إلى تركيا وحتى اختفائها عن الرادار، مع استعراض جميع الخطوات التي اتُخذت منذ اللحظات الأولى للواقعة لضمان متابعة التحقيقات بشكل شفاف ودقيق. (روسيا اليوم)

