تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

توتر مستمر رغم صمود وقف النار بين تايلاند وكمبوديا

Lebanon 24
30-12-2025 | 12:40
A-
A+

Doc-P-1461859-639027204542276224.jfif
Doc-P-1461859-639027204542276224.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجاوز وقف إطلاق نار جديد بين تايلاند وكمبوديا حاجز 72 ساعة اليوم الثلاثاء، وهو الهدف الأولي الذي حددته الدولتان لضمان سلام أكثر استدامةً بعد اشتباكات حدودية، لكن بانكوك قالت إنها أجّلت إطلاق سراح 18 جنديا كمبوديا بسبب انتهاكات مزعومة للاتفاق.

واتفقت الجارتان في جنوب شرق آسيا على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ظهر يوم السبت (05:00 بتوقيت غرينتش)، ليوقف قتالا استمر 20 يوما تسبب بمقتل 101 شخص على الأقل وتشريد أكثر من نصف مليون شخص من الجانبين.

وشمل القتال طلعات جوية بالطائرات المقاتلة وتبادل إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي.

وتجددت الاشتباكات الحدودية في وقت سابق من هذا الشهر بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على التوسط فيه لوقف جولة سابقة من الصراع في يوليو تموز.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين يوم السبت، قالت تايلاند إنها ستفرج عن 18 جنديا كمبوديا بعد صمود وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية تايلاند، نيكورنديج بالانكورا، اليوم، إن الجيش التايلاندي رصد العديد من الطائرات المسيّرة من كمبوديا مساء الأحد، وهو ما تراه البلاد انتهاكا للاتفاق ولذلك أعادت النظر في توقيت تسليم الجنود.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "النظر في تاريخ وموعد التسليم يعتمد على الجانب الأمني"، وتابع أن التسليم قد "يحدث قريبا".

ورفضت سلطات كمبوديا بشدة اتهامها بإطلاق طائرات مسيّرة، وأصدرت أمرا يحظر استخدام المسيّرات في أنحاء البلاد في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وقال بين بونا، المتحدث باسم الحكومة الكمبودية، عندما سئل عن التأخير في إطلاق سراح الجنود: "لم يصدر رد فعل حتى الآن، وتُجرى مراقبة الأمر". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تأمل أن يمهّد وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا الطريق نحو السلام
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا يبدأ الليلة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو يدعو تايلاند وكمبوديا إلى التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

وزارة خارجية

إبراهيم على

مؤتمر صحفي

جنوب شرق

دونالد

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2025-12-30
Lebanon24
16:37 | 2025-12-30
Lebanon24
16:19 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:00 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24