البحرين تؤكد دعم الحل السياسي في اليمن

أكدت البحرينية دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية ونتائج الشامل والقرارات الدولية.

وشددت على أهمية دور والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن ضمن إطار وحدة الصف .