اتفاق إسرائيلي–أميركي يمنح حماس مهلة شهرين لنزع سلاحها

(الحدث)

كشف موقع " " اليوم الثلاثاء عن اتفاق إسرائيلي أميركي على منح مهلة نهائية شهرين لتفكيك سلاحها. وأضاف أنه سيتم وضع معايير واضحة لتفكيك سلاح الحركة بشكل فعلي.من جهتها، ذكرت القناة 12 أن بدء الإعمار في سيبدأ قبل نزع سلاح حماس.والإثنين، قال إن هناك "جحيما بانتظار" حركة حماس إذا لم تقم بنزع سلاحها في وقت قريب.ويسود وقف هش لإطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر، بعد أن اتفقت وحماس على خارطة طريق مكونة من 20 نقطة مدعومة لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عامين.ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والتي تهدف إلى إلقاء حماس لسلاحها ونشر قوة استقرار دولية، أكثر تعقيدا، إذ رفضت حماس حتى الآن جميع الدعوات لنزع سلاحها.