تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

منذ 2001… وثائق أميركية ترصد بدايات الصراع الروسي–الأوكراني

Lebanon 24
30-12-2025 | 14:00
A-
A+

Doc-P-1461873-639027227270430328.jpg
Doc-P-1461873-639027227270430328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت "آرم نيوز":
تتعدد التواريخ التي يمكن اعتبارها بداية الحرب الروسية-الأوكرانية، فالبعض يشير إلى تشرين الثاني 2022 الذي شهد بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بينما يرى آخرون مارس 2014 عندما ضمت روسيا القرم. 
وهناك من يعود إلى تشرين الثاني 2013، عندما رفض الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش توقيع اتفاقية مؤيدة للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى احتجاجات ميدان التي أجبرته على الفرار.

لكن الوثائق الأمريكية المنشورة حديثًا تكشف أن جذور الحرب تمتد إلى فترة أقدم بكثير، بين عامي 2001 و2008، وفق صحيفة "يوراسيان تايمز".

فقد أظهرت نصوص الاجتماعات والمكالمات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش أن بوتين حذر منذ البداية من التوسع العسكري للناتو شرقًا، مؤكدًا أن انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف سيخلق "ساحة صراع طويلة الأمد". 

وفي خطاب ميونيخ 2007، أعلن بوتين معارضته لعالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة، محذرًا من عواقب التوسع الغربي على أمن روسيا واستقرار المنطقة.

في السنوات الأولى بعد أحداث 11 أيلول 2001، كانت روسيا شريكًا مقربًا للولايات المتحدة، حيث جمعهما الاهتمام المشترك بمكافحة الإرهاب. 

وترافقت هذه الفترة مع تقارب في وجهات النظر بشأن قضايا مثل إيران وكوريا الشمالية ودمج روسيا في النظام المالي العالمي؛ حتى أن روسيا فكرت في الانضمام إلى حلف الناتو، إلا أن الغرب سحب هذا العرض ودعا أوكرانيا وجورجيا بدلاً من ذلك للانضمام إلى الحلف.

بحلول 2008، كانت العلاقة بين موسكو وواشنطن قد تغيرت بشكل جذري. وقد ألقى بوتين خطاب ميونيخ الناري بعد قمة الناتو في بوخارست، مؤكدًا أن سياسات الولايات المتحدة وعضوية الناتو المحتملة لأوكرانيا وجورجيا ستؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد. 

وأوضح أن روسيا ستستخدم الفصائل الموالية لها في كلا البلدين لزعزعة الاستقرار، في حين أن أي تدخل عسكري مباشر للناتو سيكون صعبًا أو مستحيلاً.

تحذيرات بوتين لم تُؤخذ على محمل الجد، وتحقق جزء كبير منها على أرض الواقع، بعد ستة أشهر من اجتماعات بوتين وبوش الأخيرة، غزت روسيا جورجيا في أب 2008. 

وبعد ذلك بما يقرب من ست سنوات، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، لتتوج صراعاً دامياً في شباط 2022 بالغزو الشامل لأوكرانيا.

اليوم، أكثر من 22% من الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية، وقد لقي مئات الآلاف حتفهم ونزح الملايين. 

وتبقى عضوية أوكرانيا في الناتو بعيدة المنال كما كانت في عام 2008، فيما يوضح التاريخ كيف يمكن لتجاهل التحذيرات الدبلوماسية أن يقود إلى صراع طويل ومكلف على الصعيد البشري والسياسي. 

من جانبه، قال الكاتب بيتر هيتشنز: "نادرًا ما شهد التاريخ حربًا تم استفزازها بهذا الشكل"، وهو تقييم يعكس وجهة نظر روسيا في هذا الصراع الطويل والمعقد. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميدفيديف: انضمام أكثر من 400 ألف مجند متعاقد للجيش الروسي منذ بداية 2025
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: منذ بداية الشهر أسقطنا أكثر من 150 طائرة مسيرة روسية وسنواصل تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الاعتراضية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: نتصدى لأكبر هجمات روسية منذ بدء الحرب والوضع بميرنوغراد بدونيتسك معقد للغاية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترسيم الحدود مع قبرص: مكسب للبنان أم بداية صراع مع سوريا وتركيا؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

أوكرانيا

الأوروبي

الشمالي

واشنطن

أوروبي

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2025-12-30
Lebanon24
16:37 | 2025-12-30
Lebanon24
16:19 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:00 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24