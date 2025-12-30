بعد استهداف مقرّ بوتين... "راديو يوم القيامة" يبث رسائل غامضة (فيديو)

بثّت إذاعة "راديو يوم " الروسية مقطوعة "بحيرة البجع" للموسيقار الروسي الراحل بيوتر تشايكوفسكي، بعد يوم واحد من استهداف مسيّرات جوية أوكرانية لمقر إقامة في مقاطعة نوفغورود.

وأفاد موقع أن المحطة الشهيرة بدأت ببث هذه الموسيقى الكلاسيكية، التي ارتبطت تاريخياً بلحظات التحول والأزمات الكبرى في ، وسط ترقب واسع لاحتمال رد روسي قوي على ما وصفته بـ"العمل الإرهابي" من جانب .

وتُعد محطة UVB-76 من أكثر الإذاعات غموضًا في العالم، إذ تعمل منذ سبعينيات القرن العشرين وتشتهر ببث إشارة أزيز مستمرة أكسبتها لقب "الطنانة"، مع انقطاعات نادرة لبث رسائل أو مواد غير معتادة، ما يثير اهتمام المراقبين كل مرة تنشط فيها.

ويعتقد أن المحطة جزء من نظام اتصالات طوارئ تم تطويره خلال الحقبة السوفيتية في ذروة الحرب الباردة، فيما تشير تكهنات إلى أن روسيا لا تزال تستخدمها لأغراض عسكرية واستخباراتية، خصوصًا في أوقات التوتر الشديد.

ولا يزال المعنى الدقيق لبث مثل هذه الموسيقى محل تفسيرات متباينة، إلا أن نشاط المحطة غالبًا ما يُقرأ على أنه مؤشر رمزي لتصاعد الأزمات، ما يعزز اهتمام المراقبين الدوليين بتطورات المشهدين الأمني والسياسي المرتبطين بالتصعيد الأخير، وفق روسيا اليوم.

وتعد موسيقى "بحيرة البجع" عملًا كلاسيكيًا ارتبط في الوعي الروسي بلحظات التحول والاضطراب السياسي، إذ اعتادت السوفيتية ثم الروسية بثها خلال فترات الأزمات الكبرى، مثل وفاة قادة الدولة أو وقوع أحداث استثنائية.

ولهذا، يُفسَّر إعادة بثها في سياق أمني متوتر على أنها رسالة رمزية مشفرة، تحمل إيحاء بوجود حدث جلل أو مرحلة حساسة، من دون إعلان رسمي مباشر.























