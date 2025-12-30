انتصار مهم لتحالف تأسيس وتأمين الخطوط المتقدمة في جنوب كردفان

أعلنت قوات تحالف التأسيسي (تأسيس) الثلاثاء، عن بسط سيطرتها الكاملة على منطقة التقاطع الاستراتيجية بجنوب كردفان، في خطوة وصفتها بأنها مهمة ضمن الانفتاح العسكري وتأمين الخطوط المتقدمة.



وأكدت قوات تأسيس أنها "حققت انتصارًا مهمًّا بتحرير أكبر المعسكرات من قبضة جيش الإرهابي"،



وأضافت أن "تحرير منطقة ومعسكر التقاطع الحيوية، الواقعة بين مدينتي كادوقلي والدلنج يُمثل خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف استراتيجية في حيث تمكنت قواتنا من استلام عدد من المركبات العسكرية والأسلحة والذخائر، جاري حصرها".



وأكدت في البيان "عزمها على تحرير جميع المواقع والمناطق العسكرية وتطهيرها من عناصر الإرهاب والتطرف، وحماية المواطنين، إيذاناً بإنهاء هيمنة جماعة الإخوان على ". (ارم نيوز)

