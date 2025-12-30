تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
عربي-دولي

تحركات شعبية للجنوب اليمني مؤيدة للأمن والاستقرار

Lebanon 24
30-12-2025 | 15:43
تجمع آلاف المواطنين في مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة شرقي اليمن، في احتجاجات جماهيرية مؤيدة للقوات الحكومية الجنوبية، في أحدث تحرك شعبي يشهده الجنوب اليمني.
 

وجاءت هذه التظاهرات بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وردد المشاركون شعارات مؤيدة للقوات الحكومية الجنوبية، معتبرين أنها الضامن لأمن واستقرار الجنوب.

وتأتي هذه المظاهرات بعد أن أعلنت السعودية أنّها نفذت عملية عسكرية محدودة قالت إنها استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأكدت السعودية أنها مستمرة في السعي لخفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع الصراع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الغارة لم تسفر عن أضرار جانبية بعد اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين.

من جانبه، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أن ما تم في ميناء المكلا هو "عدوان سعودي منفرد"

المجلس الانتقالي الجنوبي

وكالة الأنباء السعودية

المجلس الانتقالي

وكالة الأنباء

مركز محافظة

جنوب اليمن

جنوب شرق

