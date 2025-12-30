تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لماذا يتجنب ترامب الخلاف العلني مع نتنياهو؟

Lebanon 24
30-12-2025 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1461971-639027573692812715.webp
Doc-P-1461971-639027573692812715.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتجنب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدخول في خلافات علنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن ذلك لن يخدم أجندته السياسية، خصوصاً في ظل الجهود الأميركية الرامية إلى دفع خطة السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما كشفه تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يواصل الإشادة بنتنياهو علناً للحفاظ على الخلافات في إطار سري، رغم شعور بعض مساعديه بالإحباط من أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي، واتهامه بالمماطلة في تنفيذ المرحلة التالية من الخطة المتعلقة بغزة.

وأشار مسؤول أميركي إلى أن واشنطن ترى أن بعض الضربات الإسرائيلية في القطاع غير ضرورية، في وقت تعارض فيه إسرائيل إشراك تركيا في إدارة غزة ورفضها فتح معبر رفح بشكل كامل، رغم الضغوط الأميركية في هذا الشأن.

ويرى ترامب، وفق مصادر جمهورية، أن إظهار وحدة الموقف مع نتنياهو قد يسهم في دفعه للتجاوب مع المطالب الأميركية، حتى وإن أغضبت شركاءه في الائتلاف الحكومي. كما يعتقد أن أي صدام علني مع نتنياهو قد يضر بمصالح واشنطن في الشرق الأوسط، إضافة إلى احتمال نفور جزء من قاعدته الجمهورية المؤيدة لإسرائيل. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يستدعي كاتس وزامير إلى جلسة غدا على ضوء الخلافات العلنية بينهما
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 06:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رفض حماس العلني لنزع سلاحها انتهاك صارخ للاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 06:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يضغط ترامب على نتنياهو لعدم التصعيد في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 06:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بتعليق ساخر.. صلاح يتجنب تصعيد الأزمة مع ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 06:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

فإن ترامب

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:26 | 2025-12-30
Lebanon24
22:57 | 2025-12-30
Lebanon24
22:44 | 2025-12-30
Lebanon24
16:43 | 2025-12-30
Lebanon24
16:37 | 2025-12-30
Lebanon24
16:19 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24