لماذا يتجنب ترامب الخلاف العلني مع نتنياهو؟

يتجنب الرئيس الأميركي الدخول في خلافات علنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن ذلك لن يخدم أجندته السياسية، خصوصاً في ظل الجهود الأميركية الرامية إلى دفع خطة السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما كشفه تقرير لصحيفة تايمز أوف .



وبحسب الصحيفة، يواصل الإشادة بنتنياهو علناً للحفاظ على الخلافات في إطار سري، رغم شعور بعض مساعديه بالإحباط من أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي، واتهامه بالمماطلة في تنفيذ المرحلة التالية من الخطة المتعلقة بغزة.



وأشار مسؤول أميركي إلى أن ترى أن بعض الضربات في القطاع غير ضرورية، في وقت تعارض فيه إسرائيل إشراك في إدارة غزة ورفضها فتح معبر رفح بشكل كامل، رغم الضغوط الأميركية في هذا الشأن.



ويرى ، وفق مصادر ، أن إظهار وحدة الموقف مع نتنياهو قد يسهم في دفعه للتجاوب مع المطالب الأميركية، حتى وإن أغضبت شركاءه في الائتلاف الحكومي. كما يعتقد أن أي صدام علني مع نتنياهو قد يضر بمصالح واشنطن في ، إضافة إلى احتمال نفور جزء من قاعدته الجمهورية المؤيدة لإسرائيل. (سكاي نيوز)

