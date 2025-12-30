تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هزة أرضية قبالة شواطئ اللاذقية السورية.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
30-12-2025
|
22:57
أعلن
مرصد الزلازل
الأردني
رصد هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وقعت مساء الأربعاء قبالة السواحل
السورية
بمحافظة
اللاذقية
.
وقال مدير
المرصد، المهندس غسان سويدان، إن الزلزال سجّل عند الساعة 6:05 مساءً على عمق 60 كيلومتراً، وعلى بعد نحو 380 كيلومتراً عن العاصمة
الأردنية
عمّان.
وأشار إلى أن سكان بعض المناطق السورية القريبة من مركز الزلزال قد يشعرون بالهزة، غير أن قوتها المصنّفة معتدلة لا تُشير عادةً إلى وقوع أضرار كبيرة.
وتقع مناطق
شمال غرب سوريا
على حزام زلزالي نشط يمتد من شرق
البحر المتوسط
، ما يجعل حدوث مثل هذه الهزات أمراً متكرراً نسبياً.
