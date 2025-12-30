هزة أرضية قبالة شواطئ اللاذقية السورية.. كم بلغت قوتها؟

أعلن رصد هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وقعت مساء الأربعاء قبالة السواحل بمحافظة .



المرصد، المهندس غسان سويدان، إن الزلزال سجّل عند الساعة 6:05 مساءً على عمق 60 كيلومتراً، وعلى بعد نحو 380 كيلومتراً عن العاصمة عمّان.



وأشار إلى أن سكان بعض المناطق السورية القريبة من مركز الزلزال قد يشعرون بالهزة، غير أن قوتها المصنّفة معتدلة لا تُشير عادةً إلى وقوع أضرار كبيرة.



وتقع مناطق على حزام زلزالي نشط يمتد من شرق ، ما يجعل حدوث مثل هذه الهزات أمراً متكرراً نسبياً.

