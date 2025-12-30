رئيس كولومبيا: واشنطن قصفت مصنعا للكوكايين داخل الأراضي الفنزويلية

زعم الرئيس الكولومبي غوستافو أن قصفت مصنعا للكوكايين في .

وكتب بيترو في صفحته عبر منصة X: "نعلم أن الرئيس الأميركي هاجم مصنعا في ماراكايبو، ونخشى أنهم كانوا يخلطون معجون الكوكايين هناك ويستغلون الموقع القريب من البحر".

وماراكايبو هي مدينة مكتظة بالسكان في فنزويلا تقع على شاطئ المضيق الذي يربط البحيرة التي تحمل الاسم نفسه بالبحر .

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي تدمير "منشأة رئيسية" في فنزويلا على يد الجيش الأميركي. ونقلت شبكة CNN، عن مصادر، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) نفذت غارة جوية بطائرة مسيرة على منشأة ميناء على الساحل .

تبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات. ففي شهري أيلول وتشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.