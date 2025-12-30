رئيس كولومبيا: واشنطن قصفت مصنعا للكوكايين داخل الأراضي الفنزويلية

زعم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن الولايات المتحدة قصفت مصنعا للكوكايين في فنزويلا.
وكتب بيترو في صفحته عبر منصة X: "نعلم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاجم مصنعا في ماراكايبو، ونخشى أنهم كانوا يخلطون معجون الكوكايين هناك ويستغلون الموقع القريب من البحر".
وماراكايبو هي مدينة مكتظة بالسكان في فنزويلا تقع على شاطئ المضيق الذي يربط البحيرة التي تحمل الاسم نفسه بالبحر الكاريبي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدمير "منشأة رئيسية" في فنزويلا على يد الجيش الأميركي. ونقلت شبكة CNN، عن مصادر، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) نفذت غارة جوية بطائرة مسيرة على منشأة ميناء على الساحل الفنزويلي.
تبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات. ففي شهري أيلول وتشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.