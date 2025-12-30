تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هجوم جديد على البنية التحتية النفطية الروسية.. مسيّرات تستهدف ميناء توابسي
Lebanon 24
30-12-2025
|
23:36
photos
أعلنت السلطات الإقليمية في منطقة
كراسنودار
الروسية اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مدينة توابسي الساحلية على
البحر الأسود
، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية لأحد الموانئ وخط لنقل
الغاز
في منطقة سكنية، من دون تسجيل إصابات.
وذكرت الإدارة أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع لإصلاح الأضرار، مؤكدة أن أحد أرصفة الميناء تعرض للتلف. كما أفادت قنوات محلية عبر
تليغرام
بسماع سلسلة انفجارات ليل الثلاثاء، أعقبها اندلاع حريق كبير شوهد من مسافات بعيدة.
ولم تُدلِ
كييف
بأي تعليق رسمي على الهجوم حتى الآن، فيما لم تتمكن مصادر مستقلة من التحقق من حجم الخسائر.
ويُعد ميناء توابسي من المنافذ الروسية المهمة لتصدير المنتجات النفطية
عبر البحر الأسود
، ويعتمد بشكل أساسي على مصفاة تابعة لشركة روسنفت بطاقة معالجة تقارب 240 ألف برميل يوميًا.
وقد تعرض الميناء والمصفاة خلال الفترة الماضية لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة نُسبت إلى
أوكرانيا
، تسببت في حرائق وتعطيل جزئي للعمليات في بعض الأحيان.
