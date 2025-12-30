تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم جديد على البنية التحتية النفطية الروسية.. مسيّرات تستهدف ميناء توابسي

Lebanon 24
30-12-2025 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1461979-639027599268015116.jfif
Doc-P-1461979-639027599268015116.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات الإقليمية في منطقة كراسنودار الروسية اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مدينة توابسي الساحلية على البحر الأسود، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية لأحد الموانئ وخط لنقل الغاز في منطقة سكنية، من دون تسجيل إصابات.

وذكرت الإدارة أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع لإصلاح الأضرار، مؤكدة أن أحد أرصفة الميناء تعرض للتلف. كما أفادت قنوات محلية عبر تليغرام بسماع سلسلة انفجارات ليل الثلاثاء، أعقبها اندلاع حريق كبير شوهد من مسافات بعيدة.

ولم تُدلِ كييف بأي تعليق رسمي على الهجوم حتى الآن، فيما لم تتمكن مصادر مستقلة من التحقق من حجم الخسائر.

ويُعد ميناء توابسي من المنافذ الروسية المهمة لتصدير المنتجات النفطية عبر البحر الأسود، ويعتمد بشكل أساسي على مصفاة تابعة لشركة روسنفت بطاقة معالجة تقارب 240 ألف برميل يوميًا.
 
وقد تعرض الميناء والمصفاة خلال الفترة الماضية لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة نُسبت إلى أوكرانيا، تسببت في حرائق وتعطيل جزئي للعمليات في بعض الأحيان. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلطات أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي بالمسيرات يستهدف البنية التحتية ويخلف جرحى مدنيين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ يستخدمها الجيش الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف: لا أضرار جانبية في البنية التحتية أو مرافق ميناء المكلا جراء العملية العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24

عبر البحر الأسود

البحر الأسود

كراسنودار

عبر البحر

أوكرانيا

شركة روس

تليغرام

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-31
Lebanon24
02:08 | 2025-12-31
Lebanon24
02:01 | 2025-12-31
Lebanon24
01:44 | 2025-12-31
Lebanon24
01:25 | 2025-12-31
Lebanon24
01:13 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24