هجوم جديد على البنية التحتية النفطية الروسية.. مسيّرات تستهدف ميناء توابسي

أعلنت السلطات الإقليمية في منطقة الروسية اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مدينة توابسي الساحلية على ، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية لأحد الموانئ وخط لنقل في منطقة سكنية، من دون تسجيل إصابات.



وذكرت الإدارة أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع لإصلاح الأضرار، مؤكدة أن أحد أرصفة الميناء تعرض للتلف. كما أفادت قنوات محلية عبر بسماع سلسلة انفجارات ليل الثلاثاء، أعقبها اندلاع حريق كبير شوهد من مسافات بعيدة.



ولم تُدلِ بأي تعليق رسمي على الهجوم حتى الآن، فيما لم تتمكن مصادر مستقلة من التحقق من حجم الخسائر.



ويُعد ميناء توابسي من المنافذ الروسية المهمة لتصدير المنتجات النفطية ، ويعتمد بشكل أساسي على مصفاة تابعة لشركة روسنفت بطاقة معالجة تقارب 240 ألف برميل يوميًا.

وقد تعرض الميناء والمصفاة خلال الفترة الماضية لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة نُسبت إلى ، تسببت في حرائق وتعطيل جزئي للعمليات في بعض الأحيان.