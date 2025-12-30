تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تنفذ هجوما بمسيّرة استهدف منطقة في فنزويلا تُستخدم من قبل شبكات تهريب المخدرات

Lebanon 24
30-12-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1461981-639027603999284334.jpeg
Doc-P-1461981-639027603999284334.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نفذت ضربة بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي استهدفت منطقة رسو يشتبه في استخدامها من قبل شبكات تهريب المخدرات الفنزويلية.

وتعد هذه أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ أن بدأت الولايات المتحدة شن ضربات في أيلول الماضي، ما يمثل تصعيدا كبيرا في حملة الضغط التي تنتهجها الإدارة الأميركية منذ أشهر ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما لم يقر المسؤولون الفنزويليون بالضربة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار للمرة الأولى إلى العملية في مقابلة إذاعية، الجمعة، مع جون كاتسيماتيديس على إذاعة "دبليو إيه بي سي" في نيويورك، قائلا إن الولايات المتحدة دمرت منشأة "كبيرة" تستخدم كنقطة انطلاق للسفن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: لن نتردد في ملاحقة شبكات تهريب النفط الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن: إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة على الحدود الغربية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بواسطة طائرة مسيّرة.. الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

إيه بي سي

الفنزويلي

فنزويلية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-31
Lebanon24
02:08 | 2025-12-31
Lebanon24
02:01 | 2025-12-31
Lebanon24
01:44 | 2025-12-31
Lebanon24
01:25 | 2025-12-31
Lebanon24
01:13 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24