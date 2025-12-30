واشنطن تنفذ هجوما بمسيّرة استهدف منطقة في فنزويلا تُستخدم من قبل شبكات تهريب المخدرات

كشف مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نفذت ضربة بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي استهدفت منطقة رسو يشتبه في استخدامها من قبل شبكات تهريب المخدرات الفنزويلية.



وتعد هذه أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ أن بدأت شن ضربات في أيلول الماضي، ما يمثل تصعيدا كبيرا في حملة الضغط التي تنتهجها منذ أشهر ضد حكومة ، فيما لم يقر المسؤولون الفنزويليون بالضربة.



وكان الرئيس الأميركي قد أشار للمرة الأولى إلى العملية في مقابلة إذاعية، الجمعة، مع جون كاتسيماتيديس على إذاعة "دبليو " في ، قائلا إن الولايات المتحدة دمرت منشأة "كبيرة" تستخدم كنقطة انطلاق للسفن.

