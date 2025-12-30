تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
واشنطن تنفذ هجوما بمسيّرة استهدف منطقة في فنزويلا تُستخدم من قبل شبكات تهريب المخدرات
Lebanon 24
30-12-2025
|
23:41
كشف مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نفذت ضربة بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي استهدفت منطقة رسو يشتبه في استخدامها من قبل شبكات تهريب المخدرات الفنزويلية.
وتعد هذه أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ أن بدأت
الولايات المتحدة
شن ضربات في أيلول الماضي، ما يمثل تصعيدا كبيرا في حملة الضغط التي تنتهجها
الإدارة الأميركية
منذ أشهر ضد حكومة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، فيما لم يقر المسؤولون الفنزويليون بالضربة.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد أشار للمرة الأولى إلى العملية في مقابلة إذاعية، الجمعة، مع جون كاتسيماتيديس على إذاعة "دبليو
إيه بي سي
" في
نيويورك
، قائلا إن الولايات المتحدة دمرت منشأة "كبيرة" تستخدم كنقطة انطلاق للسفن.
