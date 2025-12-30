تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

النار تشتعل في شوارع إيران… والطلاب ينضمون إلى موجة الاحتجاجات!

Lebanon 24
30-12-2025 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1461982-639027605825301445.jfif
Doc-P-1461982-639027605825301445.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، ليل الثلاثاء، مع انضمام فئات طلابية إلى التظاهرات عقب دعوات وجهها ناشطون وتجمعات طلاب الجامعات، ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية في عدد من المدن.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في طهران وكرج ومشهد ومدن أخرى، تزامنًا مع خروج تظاهرات لليوم الثالث احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

وأقدم متظاهرون على قطع طرق رئيسية وإشعال الإطارات خلال الاحتجاجات الليلية، فيما أفادت تقارير إعلامية معارضة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. كما أظهرت مقاطع مصوّرة قيام محتجين في طهران بحرق صورة لقاسم سليماني كانت مرفوعة في أحد شوارع العاصمة.
 

وتحدثت مصادر محلية عن ارتفاع مستوى العنف في المواجهات واعتقال العشرات، بينهم طلبة جامعيون. وفي محافظة همدان، هاجم محتجون مركزًا للشرطة في مدينة أسدآباد، بعد ورود أنباء عن احتجاز متظاهرين بداخله.
 
 
بالتوازي، أشارت تقارير إلى ضغوط أمنية على أصحاب المحال التجارية لإغلاق متاجرهم خلال ساعات المساء، في محاولة لمنع تجمع المتظاهرين.

وشهدت عدة مدن أخرى احتجاجات ليلية، من بينها شهرکرد وملارد وإيذه وفارسان، حيث ردد المشاركون شعارات مناهضة للحكومة، في حين طالبت بعض الهتافات بـإسقاط النظام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران... موجة احتجاجات بعد انخفاض العملة المحلية إلى مستوى قياسي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدود التايلاندية–الكمبودية تشتعل مجدداً رغم اتفاق وقف اطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تشتعل مجددًا: الآلاف يعودون إلى الشوارع ضد الحكومة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
آلاف الصرب في الشارع... طلاب يقودون موجة جديدة ضد فوتشيتش
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24

طلاب الجامعات

قاسم سلیمانی

قاسم سليماني

قاسم سليمان

قوات الأمن

قاسم سليم

سليماني

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-31
Lebanon24
02:08 | 2025-12-31
Lebanon24
02:01 | 2025-12-31
Lebanon24
01:44 | 2025-12-31
Lebanon24
01:25 | 2025-12-31
Lebanon24
01:13 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24