النار تشتعل في شوارع إيران… والطلاب ينضمون إلى موجة الاحتجاجات!

اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ، ليل الثلاثاء، مع انضمام فئات طلابية إلى التظاهرات عقب دعوات وجهها ناشطون وتجمعات ، ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية في عدد من المدن.



وانتشرت بكثافة في وكرج ومشهد ومدن أخرى، تزامنًا مع خروج تظاهرات لليوم الثالث احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.



وأقدم متظاهرون على قطع طرق رئيسية وإشعال الإطارات خلال الاحتجاجات الليلية، فيما أفادت تقارير إعلامية معارضة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. كما أظهرت مقاطع مصوّرة قيام محتجين في طهران بحرق صورة لقاسم كانت مرفوعة في أحد شوارع العاصمة.

يُظهر مقطع فيديو ورد من مدينة فولادشهر أصفهان وسط #إيران أن محتجّين أقدموا مساء الثلاثاء، على إغلاق أحد الشوارع بإشعال النيران، وذلك في إطار الاحتجاجات الليلية التي شهدتها المدينة. pic.twitter.com/0WN7Tq9SZ9 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 31, 2025

وتحدثت مصادر محلية عن ارتفاع مستوى العنف في المواجهات واعتقال العشرات، بينهم طلبة جامعيون. وفي محافظة همدان، هاجم محتجون مركزًا للشرطة في مدينة أسدآباد، بعد ورود أنباء عن احتجاز متظاهرين بداخله.

بالتوازي، أشارت تقارير إلى ضغوط أمنية على أصحاب المحال التجارية لإغلاق متاجرهم خلال ساعات المساء، في محاولة لمنع تجمع المتظاهرين.



وشهدت عدة مدن أخرى احتجاجات ليلية، من بينها شهرکرد وملارد وإيذه وفارسان، حيث ردد المشاركون شعارات مناهضة للحكومة، في حين طالبت بعض الهتافات بـإسقاط النظام.