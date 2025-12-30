النار تشتعل في شوارع إيران… والطلاب ينضمون إلى موجة الاحتجاجات!

يُظهر مقطع فيديو ورد من مدينة فولادشهر أصفهان وسط #إيران أن محتجّين أقدموا مساء الثلاثاء، على إغلاق أحد الشوارع بإشعال النيران، وذلك في إطار الاحتجاجات الليلية التي شهدتها المدينة. pic.twitter.com/0WN7Tq9SZ9
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 31, 2025
لحظهی پاره کردن بنر قاسم سلیمانی توسط مردم همدان.
سهشنبه، ۹ دی#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/K5QEivti01
— Dilan_Azizmoradi (@dilanm73) December 30, 2025
