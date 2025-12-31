تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

معدن النحاس يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2009

Lebanon 24
31-12-2025 | 01:44
شهد النحاس أداءً قياسيًا خلال عام 2025، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 2009، مدعوماً بتوقعات شح المعروض وارتفاع الطلب العالمي على المعدن.
 
ويتداول النحاس حالياً قرب مستوى 13 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، محققاً مكاسب بلغت نحو 44% خلال العام، ليصبح الأفضل أداءً بين ستة معادن صناعية رئيسية.

ويُعزى جزء كبير من هذا الصعود إلى عمليات شراء ضخمة قام بها المتداولون، خشية فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر، حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بهذا الشأن منتصف العام المقبل. وقد أدى ذلك إلى شحن كميات كبيرة إلى السوق الأمريكية، مما أسهم في انخفاض المخزونات العالمية ورفع أسعار النحاس.
بورصة لندن للمعادن

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمريكية

دونالد

أمريكي

ترامب

نحاس

