معدن النحاس يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2009

شهد النحاس أداءً قياسيًا خلال عام 2025، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 2009، مدعوماً بتوقعات شح المعروض وارتفاع الطلب العالمي على المعدن.

ويتداول النحاس حالياً قرب مستوى 13 ألف دولار للطن في ، محققاً مكاسب بلغت نحو 44% خلال العام، ليصبح الأفضل أداءً بين ستة معادن صناعية رئيسية.



ويُعزى جزء كبير من هذا الصعود إلى عمليات شراء ضخمة قام بها المتداولون، خشية فرض رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر، حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي قراراً بهذا الشأن منتصف العام المقبل. وقد أدى ذلك إلى شحن كميات كبيرة إلى السوق ، مما أسهم في انخفاض المخزونات العالمية ورفع أسعار النحاس.