حادث في نفق محطة كهرومائية بالهند.. وإصابة العشرات جراء تصادم قطارين

أصيب ما لا يقل عن 109 عمال مساء الثلاثاء جراء تصادم قطارين على خطين أحاديين (مونوريل) داخل نفق بمشروع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في بيبالكوتي، ولاية أوتاراخاند شمال .



وأفاد مسؤول محلي أن معظم الإصابات طفيفة، فيما تعرّض أربعة عمال لكسور. ووقع الحادث في موقع تابع لشركة تيهري ديفيلوبمنت كوربوريشن، المملوكة جزئيًا لشركة NTPC، نتيجة عطل في مكابح أحد القطارين المستخدمين لنقل العمال ومواد البناء.



وأكد المسؤول أن العمل في المشروع سيُستأنف اليوم بعد إزالة آثار التصادم.

