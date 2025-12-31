تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حادث في نفق محطة كهرومائية بالهند.. وإصابة العشرات جراء تصادم قطارين
Lebanon 24
31-12-2025
|
02:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب ما لا يقل عن 109 عمال مساء الثلاثاء جراء تصادم قطارين على خطين أحاديين (مونوريل) داخل نفق بمشروع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في بيبالكوتي، ولاية أوتاراخاند شمال
الهند
.
وأفاد مسؤول محلي أن معظم الإصابات طفيفة، فيما تعرّض أربعة عمال لكسور. ووقع الحادث في موقع تابع لشركة تيهري ديفيلوبمنت كوربوريشن، المملوكة جزئيًا لشركة NTPC، نتيجة عطل في مكابح أحد القطارين المستخدمين لنقل العمال ومواد البناء.
وأكد المسؤول أن العمل في المشروع سيُستأنف اليوم بعد إزالة آثار التصادم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصادم قطارين في الجمهورية التشيكية وسقوط عشرات الجرحى
Lebanon 24
تصادم قطارين في الجمهورية التشيكية وسقوط عشرات الجرحى
31/12/2025 09:50:12
31/12/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثاني خلال شهر.. تصادم قطارين في سلوفاكيا
Lebanon 24
الثاني خلال شهر.. تصادم قطارين في سلوفاكيا
31/12/2025 09:50:12
31/12/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
Lebanon 24
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
31/12/2025 09:50:12
31/12/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة
31/12/2025 09:50:12
31/12/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
وليد الطاقة
القطار
الهند
الكوت
روما
كورب
دمين
ديفي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ولد في بيروت.. ممداني يعيّن محاميًا من أصل سوري مستشارًا في بلدية نيويورك
Lebanon 24
ولد في بيروت.. ممداني يعيّن محاميًا من أصل سوري مستشارًا في بلدية نيويورك
02:30 | 2025-12-31
31/12/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها
Lebanon 24
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها
02:08 | 2025-12-31
31/12/2025 02:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
معدن النحاس يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2009
Lebanon 24
معدن النحاس يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2009
01:44 | 2025-12-31
31/12/2025 01:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في كاليفورنيا.. زلزال بقوة 5.3 درجة
Lebanon 24
في كاليفورنيا.. زلزال بقوة 5.3 درجة
01:25 | 2025-12-31
31/12/2025 01:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
Lebanon 24
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
01:13 | 2025-12-31
31/12/2025 01:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
09:01 | 2025-12-30
30/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
Lebanon 24
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
07:48 | 2025-12-30
30/12/2025 07:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2025-12-31
ولد في بيروت.. ممداني يعيّن محاميًا من أصل سوري مستشارًا في بلدية نيويورك
02:08 | 2025-12-31
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها
01:44 | 2025-12-31
معدن النحاس يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2009
01:25 | 2025-12-31
في كاليفورنيا.. زلزال بقوة 5.3 درجة
01:13 | 2025-12-31
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
00:24 | 2025-12-31
الدولار يتجه لأكبر انخفاض سنوي منذ 2017!
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24