Najib Mikati
ولد في بيروت.. ممداني يعيّن محاميًا من أصل سوري مستشارًا في بلدية نيويورك​

Lebanon 24
31-12-2025 | 02:30
عيّن عمدة نيويورك زهران ممداني الأستاذ القانوني والحقوقي رمزي قاسم مستشارًا قانونيًا رئيسيًا ضمن فريقه البلدي الجديد، في خطوة تعكس اهتمام الإدارة المقبلة بقضايا العدالة الجنائية وحقوق الأقليات في المدينة.

ويعرف قاسم بعمله الأكاديمي في جامعة مدينة نيويورك وقيادته لمشاريع قانونية تدافع عن المهاجرين والمسلمين والمتضررين من سياسات الأمن القومي بعد أحداث 11 أيلول. وقد أثار التعيين جدلًا في وسائل إعلام محافظة ركزت على دفاعه عن متهمين في قضايا تتعلق بتنظيم القاعدة، إضافة إلى ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.

في المقابل، رأت وسائل إعلام أخرى أن التعيين يعكس التزام قاسم بالدفاع عن من يعتبرهم ضحايا ثغرات النظام القضائي، مستشهدة بتأكيد ممداني أن هدفه حماية "أولئك الذين تخلى عنهم النظام القضائي".

رمزي قاسم، سوري الأصل وُلد في بيروت، وعاش بين عدة دول عربية قبل أن ينتقل إلى سويسرا وإكمال دراسته الثانوية، ثم إلى الولايات المتحدة حيث نال الجنسية وأتم دراساته الحقوقية. ومن المقرر أن يتسلم ممداني مهام منصبه مع بداية كانون الثاني 2026. (ارم نيوز)
الولايات المتحدة

مدينة نيويورك

الأمن القومي

الفلسطينية

المسلمين

نيويورك

القاعدة

سويسرا

