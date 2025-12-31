ولد في بيروت.. ممداني يعيّن محاميًا من أصل سوري مستشارًا في بلدية نيويورك​

عيّن عمدة زهران ممداني الأستاذ القانوني والحقوقي رمزي مستشارًا قانونيًا رئيسيًا ضمن فريقه البلدي الجديد، في خطوة تعكس اهتمام الإدارة المقبلة بقضايا العدالة الجنائية وحقوق الأقليات في المدينة.



ويعرف قاسم بعمله الأكاديمي في جامعة وقيادته لمشاريع قانونية تدافع عن المهاجرين والمسلمين والمتضررين من سياسات بعد أحداث 11 أيلول. وقد أثار التعيين جدلًا في وسائل إعلام محافظة ركزت على دفاعه عن متهمين في قضايا تتعلق بتنظيم ، إضافة إلى ناشطين مؤيدين للقضية .



في المقابل، رأت وسائل إعلام أخرى أن التعيين يعكس قاسم بالدفاع عن من يعتبرهم ضحايا ثغرات النظام القضائي، مستشهدة بتأكيد ممداني أن هدفه حماية "أولئك الذين تخلى عنهم النظام القضائي".



رمزي قاسم، سوري الأصل وُلد في ، وعاش بين عدة دول عربية قبل أن ينتقل إلى وإكمال دراسته الثانوية، ثم إلى حيث نال الجنسية وأتم دراساته الحقوقية. ومن المقرر أن يتسلم ممداني مهام منصبه مع بداية كانون الثاني 2026. (ارم نيوز)

