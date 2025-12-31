زيلينسكي يعلن انه مستعد للقاء بوتين "بأي شكل"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان كييف ستناقش مع إمكانية وجود قوات أميركية في في إطار ضمانات أمنية، مشيرا إلى أن أوكرانيا ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن كيفية إنهاء الحرب مع ، وأنه مستعد للقاء "بأي شكل".



ولفت زيلينسكي أمس الثلاثاء إلى أن مسؤولين بارزين من أوكرانيا والدول الغربية سيجتمعون في كييف أوائل كانون الثاني في مسعى جديد لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل نحو أربعة أعوام.

وكتب زيلينسكي على تطبيق "تليغرام" أنه من المقرر أن يعقد اجتماع مستشاري الأمن القومي من "تحالف الراغبين" يوم 3 كانون الثاني.



وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع قادة الدول في يوم 6 كانون الثاني. وقال: "نحن ممتنون لفريق الرئيس لرغبتهم في المشاركة في الاجتماعين".