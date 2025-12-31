تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيلينسكي يعلن انه مستعد للقاء بوتين "بأي شكل"

Lebanon 24
31-12-2025 | 02:51
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان  كييف ستناقش مع واشنطن إمكانية وجود قوات أميركية في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية، مشيرا إلى أن أوكرانيا ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا، وأنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بأي شكل".

ولفت زيلينسكي أمس الثلاثاء إلى أن مسؤولين بارزين من أوكرانيا والدول الغربية سيجتمعون في كييف أوائل كانون الثاني في مسعى جديد لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل نحو أربعة أعوام.
 
وكتب زيلينسكي على تطبيق "تليغرام" أنه من المقرر أن يعقد اجتماع مستشاري الأمن القومي من "تحالف الراغبين" يوم 3 كانون الثاني.

وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع قادة الدول في فرنسا يوم 6 كانون الثاني. وقال: "نحن ممتنون لفريق الرئيس دونالد ترامب لرغبتهم في المشاركة في الاجتماعين".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

أوكرانيا

دونالد

واشنطن

