أفادت وكالات أنباء روسية نقلاً عن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أن القوات الروسية تحرز تقدماً في شمال شرقي ، مشيراً إلى توسيع "المنطقة العازلة" مع انطلاق العام الجديد.



ونقلت عن جيراسيموف قوله أيضاً إن ⁠الرئيس أمر بتوسيع ما تسميه "منطقة عازلة" في سومي وخاركيف الأوكرانيتين قرب الحدود الروسية خلال العام المقبل.



وذكرت الوكالة أن رئيس تفقد تجمعاً لقوات " ".



وتعمل هذه القوات التي تشكلت في أوائل 2024 في شمال شرقي أوكرانيا على إنشاء منطقة عازلة على ⁠الحدود وصد القوات هناك لتحقيق مزيد ⁠من التقدم.





