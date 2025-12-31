تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

القوات الروسية تحرز تقدماً في شمال شرقي أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة

Lebanon 24
31-12-2025 | 04:23
أفادت وكالات أنباء روسية نقلاً عن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال فاليري جيراسيموف أن القوات الروسية تحرز تقدماً في شمال شرقي أوكرانيا، مشيراً إلى توسيع "المنطقة العازلة" مع انطلاق العام الجديد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جيراسيموف قوله أيضاً إن ⁠الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتوسيع ما تسميه موسكو "منطقة عازلة" في سومي وخاركيف الأوكرانيتين قرب الحدود الروسية خلال العام المقبل.

وذكرت الوكالة أن رئيس هيئة الأركان تفقد تجمعاً لقوات "الشمال". 

وتعمل هذه القوات التي تشكلت في أوائل 2024 في شمال شرقي أوكرانيا على إنشاء منطقة عازلة على ⁠الحدود وصد القوات الأوكرانية هناك لتحقيق مزيد ⁠من التقدم.

وكالة الإعلام الروسية

فاليري جيراسيموف

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

هيئة الأركان

الأوكرانية

فلاديمير

أوكرانيا

