تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الاحتفالات بالعام الجديد انطلقت.. نيوزيلندا أول بلد يستقبل الـ 2026

Lebanon 24
31-12-2025 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1462073-639027776275921949.jpg
Doc-P-1462073-639027776275921949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في آخر يوم من السنة، تستقبل منطقة المحيط الهادي العام الجديد بإطلاق عروض الألعاب النارية وبإقامة تجمعات احتفالية مميزة.

وبوصفها أول مركز رئيسي يستقبل العام الجديد، ستضاء معالم أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يتم عرض صور فوتوغرافية لـ"لحظات مميزة" التقطها المواطنون خلال عام 2025، على "سكاي تاور"، وهو أعلى برج في نصف الكرة الجنوبي.

أما على جسر ميناء أوكلاند، فسيقام عرض "صوت وضوء" مع العد التنازلي، قبيل انطلاق الألعاب النارية من برج سكاي تاور عند منتصف الليل (1100 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء).

كما ستقدم العاصمة ولنغتون، عروضاً للألعاب النارية والموسيقى في بحيرة تقع داخل المدينة.

ثم ستخطف سيدني التي يأتي توقيتها متأخراً عن توقيت نيوزيلندا بساعتين الأضواء من خلال احتفالاتها المقررة على ميناء المدينة الشهير. ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من مليون شخص عرضاً رائعاً بالألعاب النارية خلال الليل، حيث سيتم إطلاق ما يزيد عن تسعة أطنان من تلك الألعاب.

وخلال الليل، ستضاء أعمدة جسر ميناء سيدني باللون الأبيض، كما سيتم إظهار صورة حمامة إلى جانب كلمة واحدة، هي "السلام"، مع الالتزام بـ "دقيقة صمت".

وسوف تطلق الألعاب النارية فوق مدن أسترالية رئيسية أخرى، من بينها ملبورن وبريسبان وأديلايد.

أما جزيرة ساموا الأميركية وهي إقليم غير مدمج تابع للولايات المتحدة فستكون آخر من سيستقبل عام 2026 في المحيط الهادي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيوزيلاندا تستقبل العام الجديد 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عاما
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سيدني تحتفل ببداية العام الجديد 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات الذهب لعام 2026.. قفزات جديدة أم استقرار؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

دقيقة صمت

على مين

بيل ان

التزام

الهادي

ملبورن

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2025-12-31
Lebanon24
08:00 | 2025-12-31
Lebanon24
07:51 | 2025-12-31
Lebanon24
07:42 | 2025-12-31
Lebanon24
07:40 | 2025-12-31
Lebanon24
07:10 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24