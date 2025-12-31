الاحتفالات بالعام الجديد انطلقت.. نيوزيلندا أول بلد يستقبل الـ 2026

في آخر يوم من السنة، تستقبل منطقة المحيط العام الجديد بإطلاق عروض الألعاب النارية وبإقامة تجمعات احتفالية مميزة.



وبوصفها أول مركز رئيسي يستقبل العام الجديد، ستضاء معالم أوكلاند، أكبر مدن .



ومن المقرر أن يتم عرض صور فوتوغرافية لـ"لحظات مميزة" التقطها المواطنون خلال عام 2025، على "سكاي تاور"، وهو أعلى برج في نصف الجنوبي.



أما على جسر ميناء أوكلاند، فسيقام عرض "صوت وضوء" مع العد التنازلي، قبيل انطلاق الألعاب النارية من برج سكاي تاور عند منتصف الليل (1100 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء).



كما ستقدم العاصمة ولنغتون، عروضاً للألعاب النارية والموسيقى في بحيرة تقع داخل المدينة.



ثم ستخطف سيدني التي يأتي توقيتها متأخراً عن توقيت نيوزيلندا بساعتين الأضواء من خلال احتفالاتها المقررة على ميناء المدينة الشهير. ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من مليون شخص عرضاً رائعاً بالألعاب النارية خلال الليل، حيث سيتم إطلاق ما يزيد عن تسعة أطنان من تلك الألعاب.



وخلال الليل، ستضاء أعمدة جسر ميناء سيدني باللون الأبيض، كما سيتم إظهار صورة إلى جانب كلمة واحدة، هي "السلام"، مع الالتزام بـ " ".



تطلق الألعاب النارية فوق مدن أسترالية رئيسية أخرى، من بينها وبريسبان وأديلايد.



أما ساموا الأميركية وهي إقليم غير مدمج تابع للولايات المتحدة فستكون آخر من سيستقبل عام 2026 في المحيط الهادي.





Advertisement