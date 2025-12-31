بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.. طهران تحذر من "زعزعة الاستقرار"

نبّه كاظم موحدي آزاد إلى ان سيتصدى بصورة "حاسمة" للتظاهرات ضد غلاء المعيشة في حال تم استغلالها من أجل "زعزعة الاستقرار"، وذلك بعد يوم من استعداد الحكومة للحوار معهم.



وقال موحدي آزاد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء "من وجهة نظر ، فإن التظاهرات السلمية حول كلفة المعيشة جزء من الواقع الاجتماعي الذي يمكن تفهمه"، محذراً في الوقت نفسه من أن "أية محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الاستقرار وتدمير أملاك عامة أو تنفيذ سيناريوهات أعدت في الخارج ستقابل حتما برد قانوني متناسب وحاسم".



واتسعت رقعة الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في مع انضمام طلاب جامعيين إلى التحرّك الذي بدأه التجار في العاصمة ، فيما دعا للإنصات إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين.



وفي اليوم الثالث لهذا الحراك العفوي، تظاهر طلاب الثلاثاء في عشر جامعات على الأقل في البلاد.



وانتشرت وشرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية في طهران وحول بعض الجامعات.

وأُعيد أمس الثلاثاء فتح بعض المتاجر التي كانت قد أُغلقت في اليوم السابق في وسط المدينة.







