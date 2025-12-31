تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.. طهران تحذر من "زعزعة الاستقرار"
Lebanon 24
31-12-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
نبّه
المدعي العام
الإيراني محمد
كاظم موحدي آزاد إلى ان
القضاء
سيتصدى بصورة "حاسمة" للتظاهرات ضد غلاء المعيشة في حال تم استغلالها من أجل "زعزعة الاستقرار"، وذلك بعد يوم من استعداد الحكومة للحوار معهم.
وقال موحدي آزاد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء "من وجهة نظر
السلطة القضائية
، فإن التظاهرات السلمية حول كلفة المعيشة جزء من الواقع الاجتماعي الذي يمكن تفهمه"، محذراً في الوقت نفسه من أن "أية محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الاستقرار وتدمير أملاك عامة أو تنفيذ سيناريوهات أعدت في الخارج ستقابل حتما برد قانوني متناسب وحاسم".
واتسعت رقعة الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في
إيران
مع انضمام طلاب جامعيين إلى التحرّك الذي بدأه التجار في العاصمة
طهران
، فيما دعا
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
للإنصات إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين.
وفي اليوم الثالث لهذا الحراك العفوي، تظاهر طلاب الثلاثاء في عشر جامعات على الأقل في البلاد.
وانتشرت
قوات الأمن
وشرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية في طهران وحول بعض الجامعات.
وأُعيد أمس الثلاثاء فتح بعض المتاجر التي كانت قد أُغلقت في اليوم السابق في وسط المدينة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دبلوماسي سوري: هناك من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد
Lebanon 24
دبلوماسي سوري: هناك من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد
31/12/2025 15:15:52
31/12/2025 15:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية السوري: الهدف من تفجير حمص زعزعة الاستقرار وضرب النسيج الوطني
Lebanon 24
وزير الداخلية السوري: الهدف من تفجير حمص زعزعة الاستقرار وضرب النسيج الوطني
31/12/2025 15:15:52
31/12/2025 15:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. رقعة الدمار في غزة تتسع يومًا بعد يوم!
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. رقعة الدمار في غزة تتسع يومًا بعد يوم!
31/12/2025 15:15:52
31/12/2025 15:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول بالخارجية السورية: أجندات خارجية معلنة تريد زعزعة الاستقرار
Lebanon 24
مسؤول بالخارجية السورية: أجندات خارجية معلنة تريد زعزعة الاستقرار
31/12/2025 15:15:52
31/12/2025 15:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني
السلطة القضائية
مسعود بزشكيان
الإيراني محمد
المدعي العام
قوات الأمن
الإيراني
بزشكيان
تابع
قد يعجبك أيضاً
ثاني دولة في العالم... شاهدوا كيف استقبلت أستراليا العام الجديد (فيديو)
Lebanon 24
ثاني دولة في العالم... شاهدوا كيف استقبلت أستراليا العام الجديد (فيديو)
08:03 | 2025-12-31
31/12/2025 08:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قراءة إسرائيليّة... لماذا تأخّرت "حماس" في إعلان إغتيال قادتها؟
Lebanon 24
قراءة إسرائيليّة... لماذا تأخّرت "حماس" في إعلان إغتيال قادتها؟
08:00 | 2025-12-31
31/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يبلغ عدد سكان غزة حاليّاً؟
Lebanon 24
كم يبلغ عدد سكان غزة حاليّاً؟
07:51 | 2025-12-31
31/12/2025 07:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
Lebanon 24
الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
07:42 | 2025-12-31
31/12/2025 07:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي
Lebanon 24
توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي
07:40 | 2025-12-31
31/12/2025 07:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
09:01 | 2025-12-30
30/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
08:21 | 2025-12-30
30/12/2025 08:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
Lebanon 24
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
09:00 | 2025-12-30
30/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:03 | 2025-12-31
ثاني دولة في العالم... شاهدوا كيف استقبلت أستراليا العام الجديد (فيديو)
08:00 | 2025-12-31
قراءة إسرائيليّة... لماذا تأخّرت "حماس" في إعلان إغتيال قادتها؟
07:51 | 2025-12-31
كم يبلغ عدد سكان غزة حاليّاً؟
07:42 | 2025-12-31
الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
07:40 | 2025-12-31
توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي
07:10 | 2025-12-31
أنقرة تؤكد دعمها لأي مبادرة سورية لتعزيز وحدة وسلامة البلاد
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24