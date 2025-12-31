أوروبا تنتقد تهديد إسرائيل بمنع منظمات الإغاثة من العمل في غزة

حذر ، الأربعاء، من أن تهديد بمنع منظمات غير حكومية من العمل في سيحول دون وصول "مساعدات حوية" إلى سكان القطاع المدمر.



وكتبت المفوّضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية، ، على "إكس": "كان الاتحاد واضحاً: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية"، بعدما أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها بحلول، اليوم الأربعاء، نقلا عن "فرانس برس".



وتابعت: لحبيب " لا يترك مجالا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها". (الحدث)

