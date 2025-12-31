تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أعراض جانبيّة خطيرة... هذا ما تسبّبت به لقاحات "كورونا" في دولة آسيويّة

Lebanon 24
31-12-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1462094-639027807783807425.jpg
Doc-P-1462094-639027807783807425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة جديدة عن وجود رابط محتمل بين لقاح كوفيد-19 ومتلازمة "تافرو" (TAFRO)، وهو اضطراب مناعي نادر للغاية ومهدد للحياة. 
 
ووجد فريق من مستشفى جامعة ناغازاكي في اليابان أن العدد القليل من المرضى الذين تمت دراستهم وتلقوا لقاح كوفيد-19 مؤخرا، بدا أن لديهم احتمالية أعلى للإصابة بهذه الحالة الطبية النادرة للغاية.
 
وهذه المتلازمة تمثل اضطرابا مناعيا جهازيا حادا يهدد الحياة، ويظهر على شكل عاصفة التهابية تجتاح الجسم، مسببة حمى شديدة لا تهدأ، وتورما عاما في أنسجة الجسم، وانخفاضا كارثيا في عدد الصفائح الدموية التي تمنع النزيف، مرورا بفشل كلوي سريع التدهور، ووصولا إلى تضخم ملحوظ في الأعضاء الداخلية مثل الطحال والغدد الليمفاوية. 

ونظرا لندرتها القصوى، لا يتم تشخيص أكثر من بضع مئات من الحالات على مستوى العالم سنويا. 
 
ويحرص الباحثون اليابانيون على توخي الحذر الشديد في تفسيرهم، مؤكدين أن عملهم لا يثبت ولا يدعي إثبات علاقة سببية مباشرة بين اللقاح والمتلازمة. فجوهر المنهج العلمي يقوم على التمييز بين رصد "ارتباط" محتمل وبين إثبات "سببية" قاطعة. وبدلا من ذلك، يطرحون فرضية علمية تستحق المتابعة والتمحيص، مفادها أن عملية تنشيط الجهاز المناعي، سواء أكان المحفز هو الإصابة بالعدوى الفعلية بفيروس "كوفيد-19" أم المحاكاة الآمنة التي يوفرها اللقاح، قد تؤدي لدى فئة صغيرة جدا من الأفراد الذين لديهم استعداد مناعي أو وراثي غير معروف، إلى استجابة مفرطة وخارج السيطرة. وهذه الاستجابة تتجلى في ظاهرة "عاصفة السيتوكين"، حيث تطلق خلايا الجسم المناعية سيولا من جزيئات الإشارات الالتهابية، ما يتسبب في هجوم ذاتي مدمر على الأوعية الدموية والأعضاء السليمة.
 
وهذا التفسير يتقاطع مع تحليلات باحثين مستقلين مثل الدكتورة جيسيكا روز، التي تدرس آثار اللقاحات منذ بداية الوباء. حيث تشير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في بعض اللقاحات، وخصوصا لقاحي الحمض النووي الريبوزي المرسال، والتي تدفع الخلايا إلى إنتاج بروتين "سبايك" الفيروسي، قد تثير في حالات نادرة استجابات معقدة تتجاوز مجرد تكوين الأجسام المضادة، لتمس أنظمة مثل التخثر والأنسجة الضامة. ومع ذلك، فإن مجتمع الصحة العامة يذكر بدوره بأن ميزان المنفعة والمخاطر ما يزال يميل وبقوة لصالح التطعيم. فخطر الوفاة أو الإصابة بمضاعفات طويلة الأمد بسبب "كوفيد-19" نفسه يفوق بمراحل شاسعة الخطر الضئيل للغاية لحدوث مضاعفات نادرة مثل تافرو، حتى مع الأخذ بالاعتبار النتائج الأولية لهذه الدراسة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة آسيوية تعتزم حظر "التواصل الاجتماعي" لمن هم أقل من 16 عاما
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأعراض الجانبية الخطيرة لتناول خل التفاح والكركم معًا
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر الدراسات... ماذا كشفت عن لقاحات "كورونا" ومرضى السرطان؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحصول على لقاح "كورونا"... ما سبب إلتهاب القلب؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

غير معروف

الفيروس

النووي

العلم

كوفيد

فيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2025-12-31
Lebanon24
08:00 | 2025-12-31
Lebanon24
07:51 | 2025-12-31
Lebanon24
07:42 | 2025-12-31
Lebanon24
07:40 | 2025-12-31
Lebanon24
07:10 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24