تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قراءة إسرائيليّة... لماذا تأخّرت "حماس" في الإعلان عن إغتيال قادتها؟

Lebanon 24
31-12-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1462099-639027817397917104.jpeg
Doc-P-1462099-639027817397917104.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت إنّ "تأخر حركة حماس في إعلان اغتيال قادتها يدلّ على ثقة، ولا يُعتبر ضعفاً".
 
وأكّدت أنّ "التأجيل خطوة مدروسة من حماس لتقويض مصداقية تقارير الجيش الإسرائيلي".

وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإنّ "حماس سعت بتأجيل الإعلان إلى منع انهيار معنويات عناصرها والحفاظ على مكانتها في نظر السكان، وكانت المنظمة تهدفة إلى إظهار الصمود والاستقرار رغم الضربة القوية التي تلقتها قيادتها".

وتابعت: "احتاجت القيادة المتبقية إلى وقت لإعادة تنظيم صفوفها وتأهيل نفسها وتعيين خلفاء لها. والآن، بعد أن استعادت حماس سيطرتها على غرب غزة، ازدادت ثقتها بنفسها، وتمكنت من شغل مناصب رئيسية، حتى وإن لم تُعلن جميع التعيينات رسميا".

ولفتت إلى أنه "أُطلق على المتحدث الجديد لقب رمزي هو "أبو عبيدة"، في إشارة إلى الاستمرارية والاستقرار، والحفاظ على تقاليد المنظمة في الروح القتالية".

وشددت الصحيفة على أن "مثل هذا الإعلان المفاجئ من حماس ليس وليد الصدفة، بل يخدم غرضاً استراتيجياً واضحاً. ويبدو أن توقيته مرتبط بالاجتماع المرتقب بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، والضغط على إسرائيل للمضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة ترامب ذات النقاط العشرين".

ورأت أن "بيان حماس يهدف إلى إظهار الاستقرار والعزيمة، وقبل كل شيء، الثقة بالنفس. وبدعم من تركيا وقطر، تهدف هذه الرسالة إلى زيادة الضغط على إسرائيل لتخفيف مطالبها بشأن نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح".

ولفتت إلى أن "قيادة حماس تتفهم إصرار الرئيس الأميركي على المضي قدماً في خطته، فضلاً عن تحفظات الدول العربية وغيرها من الدول المتوقع مشاركتها في قوة الاستقرار بشأن مواجهة حماس".

وقالت: "تتخذ حماس إجراءات عملية، من خلال توطيد سيطرتها، وأخرى علنية، من خلال إعلان مقتل قياداتها البارزة مع التأكيد مجدداً على التزامها برواية المقاومة. والهدف هو استغلال الظروف الراهنة لضمان استمرار وجودها في غزة كفاعل مؤثر لا مفر منه".

وأضافت: "يمثل هذا الإعلان رسالةً إلى سكان غزة: رسالة استمرارية تتجاوز مجرد البقاء. إنه إعلان عن القدرة والقوة يتجاوز أهمية القادة الأفراد. تسعى حماس إلى تقديم نفسها كمنظمة قابلة للحياة ومستقرة، قادرة على التعافي السريع حتى بعد الخسائر الفادحة".

وأكدت الصحيفة أن "هذا الإعلان يعد دليلا إضافيا على مهمة لم تُنجز بعد، هدف حرب لم يتحقق"، موضحة أن "حماس لا تزال موجودة وتعمل وتتحدى وتسيطر، مما يُهيئ الظروف لعودة تمكينها. إذا لم تُنزع سلاحها، فلن تُجرّد غزة من سلاحها، ولن تُقام حكومة بديلة حقيقية".

وختمت بقولها: "دون إعادة الإعمار ووجود بديل قابل للتطبيق لحماس، ستُمهد الظروف للصراع القادم، الذي قد يكون خطيرًا ويُشعل جبهات إضافية، حتى وإن لم يكن شبيهًا بأحداث 7 تشرين الاول 2023. الجيش الإسرائيلي وحده قادر على إنجاز هذه المهمة، وعلى القيادة الإسرائيلية إيجاد سبيل لضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن". (عربي 21)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: الكنيست يقرّ في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية: إغتيال "عبدالله توفيق أبو شمالة" أحد أبرز قيادات حماس في غزة (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية إسرائيلية: صمت حماس النسبي حيال اغتيال رائد سعد لا يعد مؤشرا إيجابيا
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحصل داخل "حزب الله".. قراءة إسرائيلية تكشف ما فعله طبطبائي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24

في أسرع وقت ممكن

إعادة الإعمار

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المقاومة

إسرائيل

نتنياهو

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:38 | 2025-12-31
Lebanon24
12:25 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24