روسيا: إحباط هجوم أوكراني بـ91 طائرة مسيّرة استهدف مقر إقامة بوتين

نشرت ، الأربعاء، مقطع فيديو لطائرة مسيرة تم إسقاطها، تقول إن استخدمتها في الهجوم على مقر الرئيس في شمال غربي خلال هذا الأسبوع، وهو ما تنفيه كييف وتقول إنه "كذب".



وأظهر الفيديو الذي صُوّر ليلا، طائرة مسيّرة متضررة سقطت على الثلج في منطقة حرجية. وقالت الروسية إن الهجوم المزعوم كان "محددا ومُخططا له بدقة، ونُفّذ على مراحل".



وأعلن قائد قوات الدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، اللواء ألكسندر رومانينكوف، أن نظام كييف نشر طائرات مسيّرة لمهاجمة مقر إقامة الرئيس فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتفير ونوفغورود.



وقال رومانينكوف في إحاطة إعلامية بهذا الصدد: "شنّ العدو، كما هو موضح في الخريطة، هجوماً متعدد المحاور على مقرّ الرئاسة الروسية، حيث نشر في أجواء مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتفير ونوفغورود، مستخدماً 91 طائرة مسيّرة...".



وأضاف رومانينكوف: "إن تشكيل الضربة، وعدد أدواتها الجوية المنتشرة، وأفعالها من الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية مباشرة باتجاه مقر إقامة في مقاطعة نوفغورود، تؤكد بوضوح أن الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف كان مخططاً له بعناية، ومتعدد المستويات".



وأضاف رومانينكوف أن منظومات صواريخ أرض-جو، وفرق إطلاق نار متنقلة، ووحدات حرب إلكترونية شاركت في صدّ الهجوم الجوي واسع النطاق.



وقال رومانينكوف: "استُخدمت منظومات صواريخ أرض-جو، ووحدة إطلاق نار متنقلة، وأنظمة حرب إلكترونية لصدّ هجوم واسع النطاق على مناطق بريانسك وسمولينسك ونوفغورود. وأضاف رومانينكوف "كما هو موضح في الخريطة، نُفذت الضربة المعادية في عدة اتجاهات باتجاه مقر الرئاسة الروسية فوق مناطق بريانسك وسمولينسك وتفير ونوفغورود باستخدام 91 طائرة مسيرة. وخلال المعركة الجوية، دمرت القوات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي جميع الطائرات المسيرة ".



وأعلن عن عدم تسجيل أية إصابات أو أضرار على الأراضي الروسية نتيجة صدّ الهجوم، ولم يُلحق أيّ ضرر بمقرّ الرئاسة.



وقال رومانينكوف: "نتيجةً لصدّ الهجوم الإرهابي الذي شنّه نظام كييف، لم تُسجّل أيّة إصابات أو أضرار على الأراضي الروسية. ولم يلحق أيّ ضرر بمقرّ إقامة رئيس روسيا الاتحادية". وأضاف رومانينكوف "عملت أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة مراقبة الوضع الجوي التابعة للقوات اللاسلكية، وفرق النيران المتنقلة، وأنظمة الحرب الإلكترونية، بتنسيق وكفاءة وفعالية، وأنجزت مهمتها القتالية بنجاح". وأكد أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الفضائية تواصل أداء واجبها القتالي لحماية المجال الجوي لبلادنا. (الحدث)

