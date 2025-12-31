تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روسيا: إحباط هجوم أوكراني بـ91 طائرة مسيّرة استهدف مقر إقامة بوتين

Lebanon 24
31-12-2025 | 05:54
A-
A+

Doc-P-1462104-639027827204257535.jpg
Doc-P-1462104-639027827204257535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، مقطع فيديو لطائرة مسيرة تم إسقاطها، تقول موسكو إن أوكرانيا استخدمتها في الهجوم على مقر الرئيس فلاديمير بوتين في شمال غربي روسيا خلال هذا الأسبوع، وهو ما تنفيه كييف وتقول إنه "كذب".

وأظهر الفيديو الذي صُوّر ليلا، طائرة مسيّرة متضررة سقطت على الثلج في منطقة حرجية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم المزعوم كان "محددا ومُخططا له بدقة، ونُفّذ على مراحل".

وأعلن قائد قوات الدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، اللواء ألكسندر رومانينكوف، أن نظام كييف نشر طائرات مسيّرة لمهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتفير ونوفغورود.

وقال رومانينكوف في إحاطة إعلامية بهذا الصدد: "شنّ العدو، كما هو موضح في الخريطة، هجوماً متعدد المحاور على مقرّ الرئاسة الروسية، حيث نشر مسيرات في أجواء مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتفير ونوفغورود، مستخدماً 91 طائرة مسيّرة...".

وأضاف رومانينكوف: "إن تشكيل الضربة، وعدد أدواتها الجوية المنتشرة، وأفعالها من الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية مباشرة باتجاه مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود، تؤكد بوضوح أن الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف كان مخططاً له بعناية، ومتعدد المستويات".

وأضاف رومانينكوف أن منظومات صواريخ أرض-جو، وفرق إطلاق نار متنقلة، ووحدات حرب إلكترونية شاركت في صدّ الهجوم الجوي واسع النطاق.

وقال رومانينكوف: "استُخدمت منظومات صواريخ أرض-جو، ووحدة إطلاق نار متنقلة، وأنظمة حرب إلكترونية لصدّ هجوم واسع النطاق على مناطق بريانسك وسمولينسك ونوفغورود. وأضاف رومانينكوف "كما هو موضح في الخريطة، نُفذت الضربة المعادية في عدة اتجاهات باتجاه مقر الرئاسة الروسية فوق مناطق بريانسك وسمولينسك وتفير ونوفغورود باستخدام 91 طائرة مسيرة. وخلال المعركة الجوية، دمرت القوات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية".

وأعلن عن عدم تسجيل أية إصابات أو أضرار على الأراضي الروسية نتيجة صدّ الهجوم، ولم يُلحق أيّ ضرر بمقرّ الرئاسة.

وقال رومانينكوف: "نتيجةً لصدّ الهجوم الإرهابي الذي شنّه نظام كييف، لم تُسجّل أيّة إصابات أو أضرار على الأراضي الروسية. ولم يلحق أيّ ضرر بمقرّ إقامة رئيس روسيا الاتحادية". وأضاف رومانينكوف "عملت أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة مراقبة الوضع الجوي التابعة للقوات اللاسلكية، وفرق النيران المتنقلة، وأنظمة الحرب الإلكترونية، بتنسيق وكفاءة وفعالية، وأنجزت مهمتها القتالية بنجاح". وأكد أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الفضائية تواصل أداء واجبها القتالي لحماية المجال الجوي لبلادنا. (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن أوكرانيا شنت هجوما بطائرة مسيّرة استهدف مقرا رئاسيا في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: المسيّرات التي هاجمت مقر إقامة بوتين انطلقت من سومي وتشيرنيغوف
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يتهم بوتين بالسعي إلى تقويض جهود السلام بإعلانه تعرض مقر إقامته لهجوم أوكراني
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين أدانت مُحاولة إستهداف مقرّ إقامة بوتين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

وزارة الدفاع

الأوكرانية

أوكرانيا

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:38 | 2025-12-31
Lebanon24
12:25 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24