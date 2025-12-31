لأوّل مرّة.. الملكة كاميلا تكشف: تعرّضت لمُحاولة إعتداء جنسيّ

للمّرة الأولى، كشفت البالغة من العمر 78 عاماً، عن تعرّضت لاعتداء أثناء مراهقتها، عندما كانت على متن قطار متّجه إلى بادينغتون في ستينيات القرن الماضي.

وأشار كاميلا إلى أنّها دافعت عن نفسها ضدّ متحرش حاول الاعتداء عليها.

وأضافت لبرنامج "Today" في إذاعة " "، أنّ والدتها لاحظت آثار الاعتداء فور لقائها بعد النزول من ، وسألتها: "لماذا شعرك منتفش؟ ولماذا زر معطفك مفقود؟"، لتجيب كاميلا: "لقد تعرضت للاعتداء". وتابعت: "كنت غاضبة جدًّا حينها، لكنني دافعت عن نفسي".



ولفتت إلى أنها فور وصولها إلى محطة القطار، أبلغت ضابطاً بالحادثة، وتمّ القبض المتحرّش. (ارم نيوز)