إيران تحبط هجوماً سيبرانياً واسع النطاق على البنية التحتية للاتصالات

أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، ستار هاشمي، بأن السلطات المختصة أحبطت هجوماً سيبرانياً واسع النطاق استهدف البنى التحتية للاتصالات في البلاد، معتبرا أنه من أكبر الهجمات التي شهدها هذا القطاع مؤخراً.



وأوضح هاشمي، على هامش اجتماع الحكومة، أن البلاد شهدت بعد ظهر الأحد الماضي "واحدة من أكبر وأوسع الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنى التحتية للاتصالات".



وكشف وزير الاتصالات أن الهجمات نُفذت من حوالي 120 ألف مصدر مختلف حول العالم، واستهدفت بشكل محدد أحد مشغلي تقديم في البلاد.

وأضاف هاشمي أنه "بفضل التدابير المتخذة، تم صد هذا الهجوم وإحباطه بالكامل".



وأشار الوزير الإيراني إلى أن إدارة الهجمات السيبرانية في البلاد تتم على مستويين: داخلي وخارجي. وأوضح أنه على المستوى الخارجي، يتم التحكم بجزء من الهجمات عبر الاستفادة من قدرات مزودي خدمات الإنترنت الدوليين والمعدات المثبتة خارج البلاد، غير أن الجزء الأكبر من هذه الهجمات يتجاوز هذه الطبقة، ليجري داخل البلاد احتواؤه وإدارته بالاعتماد على قدرات المنتجات المحلية وطاقة شركة اتصالات البنية التحتية.



وأوضح الوزير أن هذا الهجوم، الذي يعد من حيث الاتساع والشدة من بين أهم الهجمات السيبرانية الأخيرة، كان من شأنه أن يخلق تحديات خطيرة للبلاد، ولكن تم تحييده بدون أزمة، بفضل الوعي والتدبير والجهود المتواصلة على مدار الساعة من قبل المتخصصين في قطاع الاتصالات.

وحول تقارير عن بطء سرعة الإنترنت في خلال الأيام الماضية، اعترف هاشمي أن تزامن هذه الهجمات السيبرانية الواسعة أدى إلى إشغال جزء من سعة النطاق الترددي في البلاد، ما تسبب مؤقتاً في تراجع السرعة أو اضطراب جودة الخدمات.



وأشار في الوقت عينه إلى أن لا تزال تعتبر تحسين جودة خدمات الاتصالات أولوية، من خلال تنفيذ مشاريع بنيوية طويلة الأمد. (العربية)