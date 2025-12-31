تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تحبط هجوماً سيبرانياً واسع النطاق على البنية التحتية للاتصالات

Lebanon 24
31-12-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1462126-639027868976693135.jpg
Doc-P-1462126-639027868976693135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، بأن السلطات المختصة أحبطت هجوماً سيبرانياً واسع النطاق استهدف البنى التحتية للاتصالات في البلاد، معتبرا أنه من أكبر الهجمات التي شهدها هذا القطاع مؤخراً.

وأوضح هاشمي، على هامش اجتماع الحكومة، أن البلاد شهدت بعد ظهر الأحد الماضي "واحدة من أكبر وأوسع الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنى التحتية للاتصالات".

وكشف وزير الاتصالات أن الهجمات نُفذت من حوالي 120 ألف مصدر مختلف حول العالم، واستهدفت بشكل محدد أحد مشغلي تقديم خدمات الاتصالات في البلاد.
 
وأضاف هاشمي أنه "بفضل التدابير المتخذة، تم صد هذا الهجوم وإحباطه بالكامل".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن إدارة الهجمات السيبرانية في البلاد تتم على مستويين: داخلي وخارجي. وأوضح أنه على المستوى الخارجي، يتم التحكم بجزء من الهجمات عبر الاستفادة من قدرات مزودي خدمات الإنترنت الدوليين والمعدات المثبتة خارج البلاد، غير أن الجزء الأكبر من هذه الهجمات يتجاوز هذه الطبقة، ليجري داخل البلاد احتواؤه وإدارته بالاعتماد على قدرات المنتجات المحلية وطاقة شركة اتصالات البنية التحتية.

وأوضح الوزير أن هذا الهجوم، الذي يعد من حيث الاتساع والشدة من بين أهم الهجمات السيبرانية الأخيرة، كان من شأنه أن يخلق تحديات خطيرة للبلاد، ولكن تم تحييده بدون أزمة، بفضل الوعي والتدبير والجهود المتواصلة على مدار الساعة من قبل المتخصصين في قطاع الاتصالات.
 
وحول تقارير عن بطء سرعة الإنترنت في إيران خلال الأيام الماضية، اعترف هاشمي أن تزامن هذه الهجمات السيبرانية الواسعة أدى إلى إشغال جزء من سعة النطاق الترددي في البلاد، ما تسبب مؤقتاً في تراجع السرعة أو اضطراب جودة الخدمات.

وأشار في الوقت عينه إلى أن وزارة الاتصالات لا تزال تعتبر تحسين جودة خدمات الاتصالات أولوية، من خلال تنفيذ مشاريع بنيوية طويلة الأمد. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: البنية التحتية للطاقة في بلادنا تتعرض الآن لهجوم روسي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي بالمسيرات يستهدف البنية التحتية ويخلف جرحى مدنيين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: نفذنا ضربة واسعة وموجهة بدقة ضد بنية تحتية عسكرية أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاتصالات

خدمات الاتصالات

الإيراني

إنترنت

براني

إيرا

جوما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:38 | 2025-12-31
Lebanon24
12:25 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24