أنقرة تؤكد دعمها لأي مبادرة سورية لتعزيز وحدة وسلامة البلاد

قالت إن قوات لا تتخذ أية خطوات عملية تتعلق باندماج عناصرها في ، معتبرة أن هذا النهج يهدد وحدة الأراضي وسلامتها واستقرارها.



وشددت على أن هذا الموقف لقوات "قسد" يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.



وأكدت الوزارة أنها تحافظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية، استناداً إلى مبدأ دولة واحدة وجيش واحد، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب مسار عملية الاندماج، ولا سيما ما يتعلق باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري.



وأوضحت أنه في حال قررت الحكومة السورية اتخاذ أية مبادرة تهدف إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها، فإن ستقدم الدعم اللازم وستساعد في هذا الاتجاه. (الحدث)

