الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد

أعلنت في ، أنّ قوات ستنسحب من قاعدة في الأسبوع المقبل.

وأوضح نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أنّ التحالف الدولي سيغادر خلال الأيام المقبلة، في إطار مراحل متتابعة لإعادة تنظيم الوجود الأجنبي في العراق.



وأشار إلى أن نسبة التسلل عبر الحدود "وصلت إلى الصفر بالمئة". (روسيا اليوم)