تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل تُلغي إسرائيل ضرباتها على إيران بسبب الإحتجاجات؟

Lebanon 24
31-12-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1462147-639027900275694650.png
Doc-P-1462147-639027900275694650.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "إرم نيوز" أن مصدراً أوروبياً دبلوماسياً رفيع المستوى أكد أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران في عدة مدن رئيسة، ناتجة بشكل مباشر عن انعكاسات تفعيل "آلية الزناد" من جانب الترويكا الأوروبية المتعلقة بالعقوبات الأممية، التي جاءت تزامنا مع عقوبات أميركية في أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من 2025.
 
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن واشنطن تجهز حزم عقوبات أخرى على مؤسسات وشركات وشخصيات سياسية واقتصادية خلال الفترة المقبلة، لخنق النظام الإيراني والتعامل مع تفاوض غير عنيد، خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن المصدر أن الخنق الاقتصادي مع ما يجهز من ضربة عسكرية جديدة إسرائيلية أميركية، له أثر على خروج هذه التظاهرات بشكل واسع، في ظل معاناة تتزايد اجتماعيا ومعيشيا وعلى كل المستويات والطبقات.

وأفاد المصدر بأن تعامل السلطات الإيرانية مع التظاهرات سيكون تحت أعين المجتمع الدولي وأن أي إجراء يأخذ نوعا من القمع ضد المواطنين المشاركين في هذه الاحتجاجات لن يكون مجديا على مستوى السياسة الداخلية والعلاقات الخارجية لطهران، ومن الممكن أن يتسبب بشكل آخر من العقوبات.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه خبراء في العلاقات الدولية أن اتساع رقعة التظاهرات أكثر من ذلك، من الممكن أن يسهم في تأجيل الضربة الإسرائيلية الأميركية، لرغبة واشنطن وتل أبيب وقتئذ في الرهان على الفاعل الداخلي، في إشارة إلى المواطن الإيراني.

ورجحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن ما يجري يمكن وضعه في خانة الصراع بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الذي يريد إسقاطها والإطاحة بالرئيس مسعود بزشكيان واستبداله بأحد المنتسبين للتيار المحافظ.

وتستمر الاحتجاجات الشاملة ضد ارتفاع سعر الدولار والتضخم في إيران، وشهدت عدة مدن تجمعات للتجار وأصحاب المحال التجارية في طهران، وهمدان، ومشهد، وأصفهان، وزنجان، وملارد، بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات، مرددين شعارات مثل "الطالب يموت ولا يقبل الذل"، ومؤكدين على تضامن الجامعات مع المجتمع. 
 
ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط، الدكتور أحمد الياسري، إن هذه الاحتجاجات ليست مرتبطة باستهداف النظام، بقدر أنها تتعلق بالدرجة الأولى بالوضع الاقتصادي الصعب، وإن ما يجري انعكاس واضح على الأرض.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تؤجل الضربة التي تريد أن تقوم بها إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة، حال اتسعت رقعة التظاهرات التي تأخذ شكلا مركزيا ومؤثرا في سوق طهران الكبيرة، التي تعتبر عصب إيران الاقتصادي وكثيرا ما شهدت تظاهرات من هذا النوع.
 
وأوضح الياسري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الاحتجاجات تعكس بشكل قوي تراجع الوضع المعيشي، بالإضافة إلى التعبير المباشر على حالة الغضب التي يعيشها الشعب الإيراني من فشل حماية الأجواء وقت حرب الـ12 يوما والخوف من تكرار ذلك مجددا مع الحرب التي تتصاعد مؤشرات تكرارها الفترة المقبلة، في ظل كلفة الحماية والدفاع التي يدفعها المواطن الإيراني طوال السنوات الماضية، على حساب وضعه الاقتصادي والمعيشي.

ويعتقد الياسري أنه في حال اتساع رقعة التظاهرات أكثر من ذلك، من الممكن أن يسهم هذا في تأجيل الضربة الإسرائيلية الأميركية، لرغبة واشنطن وتل أبيب وقتئذ في التركيز على تحريك الفاعل الداخلي.

وقال إن ما يعكس ذلك خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كثيرا، متحدثا باللغة الفارسية ومطالبا الشعب الإيراني بالاستنهاض ضد النظام، وفي المقابل كان المرشد الإيراني يسمي ذلك بـ"الغزو الإسرائيلي" ويستخدم في خطابه نبرة وطنية وليست دينية.

 واستكمل الياسري أنه في ظل التراجع الاقتصادي الحاد والخوف من المجهول القادم وعدم الثقة في قدرات إيران على حماية الأجواء، فإن رهان الحرب إما أنه "مقدم" إذا كانت حركة التظاهرات لم تتسع، وظلت بدوافع اقتصادية فقط وليست أيديولوجية أو سياسية، وإما "مؤجل" حال اتساع رقعة الاحتجاجات.

وأوضح أنه في هذه الحالة قد تتغير فكرة الاستهداف المباشر أو يركز الموساد على دعم رسائل إعلامية واجتماعية بشكل مباشر في إيران؛ ما يأتي بانفلات داخلي أمني، لتتحرك على أثر ذلك تل أبيب بعمليات استهداف للقادة لإسقاط النظام حتى يكون الذهاب للقضاء على النظم الصاروخية.
 
وبحسب الياسري فإن إيران أمام تحد كبير، والضربة محتملة بمؤشرات عالية لا سيما بعد تصريح ترامب الأخير في القمة التي جمعته مع نتنياهو، ولكن الأمر يتعلق بمن يمتلك المبادرة.

وتابع: "إذا امتلكتها إسرائيل وحصلت على الدعم الأميركي سيكون الوضع صعبا، والعكس صحيح في حال ذهاب طهران إلى تحريك الميليشيات، لا سيما الحوثيين، تجاه مفاعل ديمونة أو تل أبيب أو حيفا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إير إنديا وأكاسا تلغيان رحلات بسبب ثوران بركان في إثيوبيا
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي لصحيفة يديعوت أحرنوت: إسرائيل قد تشن ضربة على إيران خلال 12 شهرا
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

الإيراني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:38 | 2025-12-31
Lebanon24
12:25 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24