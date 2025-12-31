تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

العميد أحمد وحيدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري

Lebanon 24
31-12-2025 | 08:30
عين العميد أحمد وحيدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري بقرار من مرشد الثورة علي خامنئي، وذلك خلال حفل وداع وتقديم شهد أيضا الإشادة بخدمات نائب القائد السابق العميد علي فدوي.
 
ونص أمر القائد الأعلى على تكليف وحيدي بدور جهادي وثوري في رفع مستوى الجاهزية العملياتية للحرس الثوري، والمضي قدمًا في تنفيذ مهامه، وتسريع تلبية الاحتياجات الروحية والمعيشية للأفراد، مع تعزيز التنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وبالتقيد بتوجيهات القائد العام للحرس الثوري.

القرار تضمن توجيه الشكر للعميد علي فدوي على خدماته خلال فترة توليه منصب نائب القائد العام، مع تمني التوفيق له ولسائر قادة الحرس في مهامهم المستقبلية.

خلال الحفل، عبر العميد أحمد وحيدي عن تقديره لجهود فدوي، مؤكداً أنه سيواصل العمل الجهادي إلى جانب القائد العام للحرس وقياداته، آملا أن ينجح "كخادم متواضع" في الإسهام في أداء مهام الحرس الثوري وخدمة الشعب الإيراني. (روسيا اليوم)
