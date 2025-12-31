الخارجية الفرنسية: نتابع بقلق الوضع في اليمن

قالت ، الأربعاء، إنها "تتابع بقلق الوضع في اليمن"، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد.



وأكدت الخارجية ، في بيان، أنه "تماشيا مع إعلان الصادر في 23 كانون الأول، تجدد التزامها بوحدة اليمن وسلامة أراضيه"، مشددة في الوقت ذاته على "احترامها لصلاحيات الحكومة والمجلس الرئاسي".



وأضافت "تدعم الجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي قائم على هذه المعايير". (سكاي نيوز عربية)

